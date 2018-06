Bắt kẻ giết chồng của 'người tình trong mộng'

Ngày 24-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ) để điều tra về hành vi giết người.

Khổng Minh Trí



Theo công an, sáng 20-6, chị NTP thấy chồng là anh NVC (33 tuổi, ngụ phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt) đi xiệt cá trên sông từ khuya hôm trước nhưng chưa về nhà nên trình báo công an.

Nhận được tin báo Công an quận Thốt Nốt tiến hành xác minh thì được biết sáng cùng ngày, Khổng Minh Trí và anh C. có xảy ra đánh nhau trên hai chiếc vỏ lãi ở sông Thốt Nốt. Nhưng sau đó chỉ có Trí lên bờ, còn anh C. thì mất tích.

Đến tối 21-6, người dân phát hiện xác của anh C. nổi tại bờ sông thuộc khu vực phường Trung Kiên (quận Thốt Nốt). Về phía Trí, sau khi gây án đã lên nhà người thân ở Tiền Giang lẩn trốn và bị bắt sau đó. Tại cơ quan công an, Trí do có quan hệ tình cảm với chị P. nên đã giết anh C.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.