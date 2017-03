Bắt tên cướp giả thanh niên 'tốt bụng' đòi... tâm sự với nạn nhân

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), chiều ngày 11-9, anh nhận được điện thoại của chị Tuyến (23 tuổi, quê Tây Ninh) báo vừa bị 4 thanh niên đi hai xe máy cướp giỏ xách trong có tài sản giá trị.

Sau đó có một thanh niên gọi điện thoại cho chị nói “anh truy đuổi bọn cướp nó quăng lại giỏ xách nên đã lượm lại được, bây giờ muốn nhận lại thì phải vào nhà nghỉ tâm sự”.



Một nghi can trong nhóm cướp bị các "hiệp sĩ" bắt giữ.

Sau khi nhận định có thể người thanh niên “tốt bụng” kia là một trong 4 tên cướp nên các “hiệp sĩ” đã lập kế để bắt giữ nghi can.

Lúc này anh Hải nói chị Tuyến hẹn nghi can đến đoạn đường vắng trong khu du lịch Đại Nam để “giao dịch”. Khi nghi can nhận lời, các “hiệp sĩ” đã mật phục bao vây. Phát hiện nghi can chạy xe máy đến, thì các “hiệp sĩ” ập đến mời về công an phường làm việc.

Tại đây, nghi can khai tên Nguyễn Hoàng Châu (22 tuổi, ngụ Kiên Giang) đã cùng các đồng phạm cướp giỏ xách của chị Tuyến.

Ngay sau đó nhóm “hiệp sĩ” đã phối hợp cùng công an địa phương bắt thêm Võ Hoàng Lẹ (24 tuổi, quê Kiên Giang), Đặng Thanh Phong (24 tuổi, quê Đồng Tháp) và Dương Quốc Linh (21 tuổi, quê Sóc Trăng).

Qua bước đầu các đối tượng khai nhận đã cướp được nhiều vụ ở địa bàn Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Tân Uyên.