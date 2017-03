Bị can treo cổ chết tại nhà tạm giữ

Theo ông Phạm Xuân Thành, Chánh Văn phòng UBND huyện Vân Canh, lúc 22g ngày 11-3, một số cán bộ công an phát hiện Huỳnh Nhất Trung chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ Công an huyện này.Sáng 12-3, sau khi được chính quyền, các cơ quan chức năng động viên, gia đình đã đồng ý đưa thi thể Huỳnh Nhất Trung về mai táng. Theo một nguồn tin khác đã được xác nhận, trước đó gia đình Trung yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức khâm liệm tử thi tại nhà tạm giữ mới đưa về nhà mai táng; đồng thời điều tra nguyên nhân gây ra cái chết đối với bị can này.

Cũng theo ông Trí, Huỳnh Nhất Trung đã bị Công an huyện Vân Canh khởi tố, bắt tạm giam về tội cướp tài sản. Do vụ án này phức tạp nên Công an tỉnh Bình Định đã quyết định rút hồ sơ từ Công an huyện Vân Canh lên điều tra. Trong khi hồ sơ vụ án đang được chuyển giao thì xảy ra cái chết của bị can trên.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết Huỳnh Nhất Trung là một trong tám thanh niên đã giả danh công an tổ chức cướp một sòng bầu cua tại thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh vào tối 27-1. Nhóm thanh niên niên này đi trên ba xe máy mang theo hai mã tấu, ba cái rựa, một roi điện, tổ chức khống chế, cướp 900.000 đồng, một điện thoại di động, làm một người bị thương.

TẤN LỘC