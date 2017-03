Bị đuổi học một năm và đền tiền vì đánh nữ sinh rồi tung lên mạng

Ngày 24-6, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Can Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã họp, ra quyết định đuổi học một năm hai nữ sinh lớp 11 tham gia đánh "hội đồng" em Ng.Th.Ng (học lớp 12, Trường THPT Can Lộc). Thời hạn đuổi học tính từ đầu năm học mới 2016-2017 sắp tới. Đối với một nữ sinh khác có tham gia đánh em Ng. nhưng đã nghị học Trường THPT Can Lộc đề nghị chính quyền địa phương xử lý.

Ông Lương Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc, cho biết: Trung tâm đã họp và trình phương án kỷ luật cảnh cáo, lưu hồ sơ trong hè, hạ hai bậc hạnh kiểm đối với hai nữ sinh của trung tâm có tham gia đánh em Ng.



Em Ng. bị nhóm nữ sinh đánh trọng thương rồi tung clip lên mạng.

Như đã đưa tin, từ chiều 29-5, trên mạng xôn xao clip nhóm nữ sinh nữ dùng chân tay, mũ bảo hiểm và mũ cối đánh một nữ sinh ở Hà Tĩnh. Đoạn video dài bốn phút quay lại cảnh nhóm thanh, thiếu nữ bịt khẩu trang, cầm mũ cối, mũ bảo hiểm, dùng tay chân đánh, đấm đá túi bụi vào mặt em Ng.



Nhóm này cũng giật tóc, đạp lên đầu, lên mặt Ng. yêu cầu nữ sinh này không che mặt để quay video, rồi buông những lời tục tĩu, hăm họa và cười cợt… Đoạn video được chia sẻ nhiều trên Facebook khiến nhiều người xem phẫn nộ.

Sau khi bị đánh, em Ng. cố về đến nhà thì bị ngất xỉu, được người nhà gọi xe cứu thương chở đến BV Đa khoa 115 Nghệ Ạn cấp cứu rồi chuyển BV Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cấp cứu, điều trị. Công an huyện Can Lộc và nhà trường vào cuộc xác minh, điều tra ra nhóm năm nữ sinh đánh em Ng. từ mâu thuẫn khen một bạn "đẹp nhất lớp", rồi tung clip lên mạng.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Can Lộc cho hai bên thỏa thuận dân sự. Gia đình năm nữ sinh trên đã thỏa thuận bồi thường cho em Ng. số tiền 18 triệu đồng.