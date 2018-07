Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đi thăm bà con Thủ Thiêm

Đến khu tái định cư, dân không đóng bất cứ khoản nào Thành lập tổ công tác giải quyết khiếu nại ở Thủ Thiêm. Trưa 16-7, sau khi thăm các hộ dân Thủ Thiêm, ông Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với Quận ủy và UBND quận 2. Sau khi nghe báo cáo, ông đề nghị quận sớm thực hiện việc di dời người dân lên chỗ tái định cư. Với những hộ chưa đồng ý nhận căn hộ tái định cư vì lý do diện tích lớn nhỏ sẽ xem xét giải quyết sau. Ông lưu ý UBND quận 2 nên cho người dân lên xem chỗ ở tái định cư trước rồi sau đó mới tiếp xúc vận động người dân, thông tin rõ chủ trương của TP là người dân khu tái định cư lên ở mà không phải đóng bất cứ khoản chi phí nào ngoài tiền điện và nước; nói rõ đây là việc để giảm khó khăn trước mắt cho bà con chứ không phải là chỗ ở lâu dài (riêng với các hộ dân tái định cư cũ vẫn phải trả tiền bình thường). Theo UBND quận 2, đến nay quận đã tiếp xúc, giải thích, vận động 83/106 hộ dân. Kết quả, có 44/83 hộ dân đồng ý nhận căn hộ chung cư. Quận cũng hỗ trợ nhân công, phương tiện di chuyển đồ đạc của hộ dân và lập thủ tục thu hồi căn hộ tạm cư (có 24/44 hộ dân đã bàn giao). Hiện còn 39/83 hộ dân chưa đồng ý do yêu cầu giải quyết căn hộ quá tiêu chuẩn và còn khiếu nại việc bồi thường nhà, đất... Ngoài ra, có 23/106 hộ dân đã mời nhưng chưa tiếp xúc được do chờ kết luận Thủ tướng mới có ý kiến... • Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo thành lập tổ công tác giải quyết các trường hợp kiến nghị, khiếu nại liên quan công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổ công tác do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong làm tổ trưởng, tổ phó là phó chủ tịch UBND TP phụ trách đô thị. Thành viên tổ công tác là hai vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Pháp chế HĐND, Sở Tư pháp, Sở TN&MT, Sở QH-KT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Thanh tra, Hội đồng thẩm định bồi thường, Trưởng ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chủ tịch UBND quận 2.