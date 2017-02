Bí thư Thăng: Đừng vô cảm với dân!

Sáng 7-2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Quận ủy quận 2.

Công an đông sao để tội phạm tăng?

Báo cáo với Bí thư Thăng, Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng cho biết năm 2016 trên địa bàn quận xảy ra 149 vụ phạm pháp hình sự (tăng 18 vụ so với cùng kỳ), thiệt hại về tài sản khoảng 6,5 tỉ đồng. Về giao thông, trên địa bàn quận năm qua tai nạn giao thông (TNGT) là 322 vụ, tăng 180 vụ (tăng 126,8% so với cùng kỳ) và tăng cả ba mặt về số vụ, số người chết và bị thương.

Trước báo cáo này, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hỏi ngay: “Số lượng công an quận hiện nay có bao nhiêu người?”. Trung tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an quận 2, cho biết lực lượng công an quận hiện có 500 người (quận 2 có 156.000 dân).

“Quận 2 có 156.000 dân, 500 công an. Tức là về dân thì gấp rưỡi, lực lượng công an gấp 20 lần so với xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nhưng tại sao nạn trộm cắp, TNGT vẫn tăng” - Bí thư Thăng đặt vấn đề.

Giải thích lý do, ông Hiếu cho biết do địa bàn quận 2 khá rộng. Thực tế tỉ lệ án tăng nhưng nếu tính số vụ cụ thể trên dân số thì không cao. Do ý thức cảnh giác của người dân chưa cao, nhiều nơi là đồng trống người dân nhập cư vào ở nên có tâm lý chủ quan, do đó trộm cắp vặt xảy ra nhiều và chiếm phần lớn các vụ phạm pháp hình sự.

Câu trả lời này của vị trưởng Công an quận 2 không được ông Đinh La Thăng tán đồng. Bí thư Thăng nói: “5.000 ha thì rộng gì. Tôi nói với anh thế này nhé, đây là quận mới, giá đất ở đây đắt, dân đến đây ở chắc chắn chất lượng phải cao. Trong 20 năm qua dân số quận 2 tăng gấp đôi. Quy hoạch sắp tới là sẽ tăng lên đến 700.000 dân. Lúc đó anh quản lý được không?”.



Bí thư Đinh La Thăng đang phát biểu tại buổi làm việc ở quận 2.Ảnh: TTXVN

Phải giảm sâu tội phạm và tai nạn trong năm 2017

Tiếp tục truy vấn về việc tỉ lệ TNGT tăng rất cao trong năm, Bí thư Thăng nói: “Quận có lực lượng công an hùng hậu như vậy, tại sao lại để ùn tắc giao thông kéo dài? Mặc dù ùn tắc có nhiều nguyên nhân nhưng các anh cử lực lượng ra điều tiết thì sẽ giảm. Tâm lý người dân khi có bóng dáng cảnh sát đứng đường điều tiết thì chắc chắn phải đỡ chứ. Hơn 500 công an ở đâu hết?”.

Ngay cả khi ông Bùi Thanh Khiết, Phó Chủ tịch UBND quận 2, giải trình TNGT trên địa bàn quận tăng là do có nhiều đường xuyên ngang, có tuyến cao tốc đi qua nhưng cũng không thuyết phục được Bí thư Thăng. “Ý anh là không đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn quận 2 nữa phải không?” - ông Thăng ngắt lời ông Khiết và cho rằng đây là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, đang trở thành đại công trường do có nhiều dự án lớn như khu đô thị mới Thủ Thiêm... nên lãnh đạo quận cần nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự.

Bí thư Thăng cũng bày tỏ sự không hài lòng với Công an quận 2 khi lực lượng đông mà vẫn chưa xử lý hiệu quả nạn xe quá tải, để xảy ra sang tải tự nhiên (quận 2 có 11 bãi xe sang tải), phá hoại cơ sở hạ tầng dẫn đến TNGT.

Ông Thăng đề nghị trong năm 2017 quận phải giảm sâu số lượng vụ phạm pháp hình sự và TNGT trên địa bàn.

“Đúng luật nhưng vô cảm”

Tại cuộc làm việc với Quận ủy quận 2, ông Đinh La Thăng thông tin trước Tết Nguyên đán, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phản ánh lên lãnh đạo TP rằng có những nhà dân tại khu dân cư Sông Giồng (phường An Phú, quận 2) - nơi ông đang sống bị đánh dấu cắm mốc bảo vệ hành lang bờ sông ngay... giữa nhà.

Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết việc cắm mốc hoàn toàn đúng pháp luật, theo quy định của Bộ GTVT và Bộ Xây dựng. Nhưng Bí thư Thăng không đồng tình khi nói: “Đúng là đúng luật nhưng rất vô cảm. Vấn đề là thái độ, cả khu phố của người ta được cấp phép xây dựng hẳn hoi, thế nhưng bây giờ cứ theo quyết định thì bị cắm mốc trong khi nhà đã được phép xây dựng. Rõ ràng chúng ta chưa có trách nhiệm tận cùng. Chúng ta còn vô cảm. Cơ quan nào cũng đúng nhưng người dân chịu khổ”. Ông Thăng nói thế và cho rằng khi tiến hành áp dụng quy định mới phải chú ý sự bất tiện của người dân chứ không thể cứng nhắc.

Trên tinh thần đó, ông Thăng yêu cầu phải rút kinh nghiệm việc này, đồng thời Sở TN&MT phải bàn với quận 2 để xử lý cho dứt điểm, bảo đảm quyền lợi cho người dân.