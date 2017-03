Bộ Công an chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất

Ngày 24-11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu (ƯPVBĐKH), phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Bộ Công an có công điện gửi Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN; cảnh sát PCCC tỉnh, TP từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi; Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN Tổng cục VIII, K20; Cục C66, C67.

Nội dung công điện nêu rõ theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 30-80 mm.

Từ ngày 24-11, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu 3-6 m, hạ lưu 2-4 m, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động (BĐ) 1 đến BĐ2; riêng trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) có khả năng lên trên mức BĐ3.

Các sông suối nhỏ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.



Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN Bộ Công an đề nghị các đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 38/CĐ-TW ngày 24-11-2016 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN và chỉ đạo của chính quyền địa phương về đối phó với diễn biến của mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

2. Theo dõi chặt diễn biến của mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động ứng phó. Phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các hộ dân đang sinh sống tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.

3. Triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông khi cần thiết; bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc, nơi sạt lở nguy hiểm. Kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn.

4. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan, doanh trại, nơi giam giữ; các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm… do lực lượng công an canh gác, bảo vệ. Chủ động triển khai phương án bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu, phương tiện, trang thiết bị làm việc của công an các đơn vị, địa phương để tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra.

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thực hiện chế độ thông tin báo cáo hằng ngày về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN Bộ Công an (ĐT: 069.23.201.60, 069.23.201.52, fax: 069.23.201.52, 069.23.201.60).