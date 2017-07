Bộ Công an khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Đài

Ngày 30-7, Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt giam 6 bị can trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo đó, cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 bị can trong vụ án nói trên, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác.

Cụ thể, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đài, 48 tuổi và Lê Thu Hà, 35 tuổi, cùng trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Trội (45 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Trung Tôn (45 tuổi, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa); Trương Minh Đức (57 tuổi, trú tại quận 8, TP.HCM) và Nguyễn Bắc Truyển (49 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP HCM).

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 79 BLHS.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.