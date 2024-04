Bộ Công an xây sân bay tại Bắc Ninh để phục vụ hoạt động của Không quân CAND 28/04/2024 09:00

(PLO)- Bộ Công an cho biết hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể điều chỉnh về hoạt động của tàu bay công vụ, trong đó có tàu bay chuyên dùng của lực lượng công an nhân dân.

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động bay của Không quân Công an nhân dân (CAND).

Chưa có quy định về tàu bay chuyên dùng

Theo Bộ Công an, Luật Cảnh sát cơ động quy định Cảnh sát cơ động được trang bị tàu bay để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ngày 31-3-2021, Chính phủ đã ban hành Quyết định 31 phê duyệt Đề án hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

Khối Không quân CAND tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Cơ động. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Quyết định 31 đã xác định nhiệm vụ đầu tư các loại phương tiện đảm bảo tính sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động được trên mọi địa hình, thời tiết, khí hậu đủ khả năng trấn áp, ngăn chặn kịp thời các vụ gây rối, tụ tập đông người bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, khủng bố, đặc biệt là phương tiện đặc chủng như máy bay trực thăng chuyên dùng...

Cùng đó là xác định cụ thể lộ trình, giải pháp, kinh phí để triển khai các dự án đầu tư cho Cảnh sát cơ động, trong đó có dự án quản lý, sử dụng máy bay trực thăng của lực lượng CAND.

“Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai xây dựng dự án sân bay Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh để phục vụ hoạt động của đơn vị Không quân CAND” – Bộ Công an thông tin.

Cũng theo Bộ Công an, ngày 1-3-2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định 1255 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Trung đoàn Không quân CAND thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Với vị trí là một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Trung đoàn Không quân CAND có nhiệm vụ tổ chức hoạt động bay phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, vận chuyển, tuần tra, giám sát, trinh sát, tác chiến, cơ động chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bay phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an theo quy định. Tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống khắc phục thảm họa, thiên tai; tổ chức thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, hiện nay Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản quy định chi tiết thi hành chưa có quy định điều chỉnh về hoạt động của tàu bay công vụ, trong đó có tàu bay chuyên dùng của lực lượng CAND.

Do vậy, để đảm bảo cơ sở pháp lý cho Trung đoàn Không quân CAND hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì việc xây dựng thông tư là cần thiết.

Các lực lượng của Trung đoàn Không quân CAND thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đang tập luyện. Ảnh: E32 cung cấp

Tạo cơ sở pháp lý để không quân CAND hoạt động

Bộ Công an cũng nhấn mạnh việc xây dựng thông tư là nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo cơ sở pháp lý để đơn vị Không quân CAND thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Dự thảo nêu rõ tàu bay của Không quân CAND là tàu bay chuyên dùng được Bộ Công an trang cấp cho các đơn vị trong lực lượng CAND để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định. Các đơn vị trong CAND được trang cấp tàu bay có trách nhiệm quản lý tàu bay theo quy định, bảo đảm công tác thường trực, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định về giải thích từ ngữ, trong đó giải thích các từ ngữ chuyên ngành để thống nhất về cách hiểu như an toàn bay, ban bay, bảo đảm bay, bảo đảm an toàn bay, chỉ lệnh đủ điều kiện bay, chuẩn bị bay…

Quy định về thẩm quyền quản lý, dấu hiệu nhận biết của tàu bay, tiêu chuẩn đủ điều kiện bay và khai thác tàu bay của Không quân CAND. Cùng đó là quy định về các hình thức bảo đảm bay, bao gồm khí tượng; thông tin, giám sát, ánh sáng; dẫn đường; kỹ thuật hàng không; hậu cần kỹ thuật sân bay; tìm kiếm cứu nạn, khẩn nguy.

Dự thảo thông tư còn quy định về công tác tổ chức bảo đảm an toàn bay như các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn bay, cấp độ gây mất an toàn bay, lập kế hoạch bảo đảm an toàn bay, bảo vệ hiện trường, tổ chức điều tra nguyên nhân sự cố, tai nạn tàu bay, trách nhiệm, quyền hạn và thời gian điều tra, nguyên nhân và xử lý hậu quả sau sự cố, tai nạn tàu bay.

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư quy định về trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc phối hợp đảm bảo các điều kiện cho hoạt động bay của Không quân CAND.