Cảnh sát cơ động diễu binh kỷ niệm 50 năm truyền thống vẻ vang của ngành 14/04/2024 11:44

(PLO)- Cảnh sát cơ động là lực lượng rất đặc biệt trong Công an nhân dân, được coi là “lá chắn thép” để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.