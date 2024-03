Hơn 5.000 chiến sĩ CSCĐ tham gia tổng duyệt lần 1 Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 31/03/2024 12:13

Sáng 31-3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ - K02) tổ chức Tổng duyệt lần 1 chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng CSCĐ trực tiếp chỉ đạo buổi tổng duyệt.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi tổng duyệt. Ảnh: V.N

Được thành lập ngày 15-4-1974, K02 Bộ Công an là lực lượng thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Theo Điều 3 Luật CSCĐ 2022 thì CSCĐ, lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Công an nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Ảnh: V.N

Theo Điều 9 Luật CSCĐ 2022 thì CSCĐ có nhiệm vụ tham mưu với Bộ trưởng Bộ Công an về biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng CSCĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

CSCĐ sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố. Ảnh: V.N

Đây cũng là lực lượng nòng cốt tham gia tấn công, ngăn chặn đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc con tin, sử dụng bạo lực xâm phạm, đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, tổ chức.

 CSCĐ là lực lượng chính yếu tham gia bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội và bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt; tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự. Ảnh: V.N

Chỉ đạo buổi tổng duyệt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu toàn lực lượng CSCĐ phải xác định rõ Lễ kỷ niệm 50 ngày truyền thống lực lượng CSCĐ là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Thông qua sự kiện nhằm biểu dương lực lượng, báo cáo với Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, địa phương và Nhân dân về sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng.

Vì vậy, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vinh dự của các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ được tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các cán bộ chiến sĩ tham gia phục vụ Lễ Kỷ niệm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng lưu ý quá trình tập luyện phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cả về người và trang thiết bị vũ khí. Đợt huấn luyện này cũng là điều kiện rất tốt để lực lượng tham gia phục vụ lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ theo sự phân công của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Ảnh: V.N

Tại buổi tổng duyệt, lực lượng CSCĐ cũng đã ra mắt hàng loạt trang bị khí tài hiện đại phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phô diễn nhiều động tác võ thuật đẹp mắt, chiến đấu hiệu quả.