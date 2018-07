Bộ Công an sắp mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm

Chiều 26-7, Ban chỉ đạo 138 (chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ) và Ban chỉ đạo 389 quốc gia (chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.



Thượng tướng Lê Quý Vương

Tai Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Qúy Vương thông tin tội phạm giết người, giết người cướp tài sản tuy giảm về số vụ nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hoạt động của các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để giết người, đe dọa giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cưỡng đoạt tài sản chủ yếu liên quan đến hoạt động bảo kê, “tín dụng đen”, cầm đồ, siết nợ, đòi nợ thuê.

Đặc biệt, lợi dụng việc Quốc hội xem xét cho ý kiến về Luật Đặc khu, người dân ở một số địa phương bị xúi giục, kích động, tụ tập đông người, đập phá tài sản tại trụ sở của cơ quan nhà nước gây phức tạp về an ninh trật tự.



Cạnh đó, trong lĩnh vực đất đai nối lên việc một số doanh nghiệp nhà nước được giao đất để thực hiện các dự án nhưng đã chuyển nhượng trái phép cho doanh nghiệp tư nhân gây thất thoát tài sản của nhà nước. Việc thu hồi, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất không đúng thẩm quyên, không đúng đối tượng để trục lợi; hành vi lừa đảo tại các dự án chưa có chủ đầu tư; tình trạng cấp phép dự án tràn lan nhưng nhiều dự án “treo”... vẫn diễn ra.

Cũng theo Thượng tướng Lê Quý Vương, tội phạm sử dụng công nghệ cao xảy ra nhiều với các thủ đoạn như: làm quen qua mạng, tạo lòng tin rồi lừa đảo; sử dụng cuộc gọi trên nên Internet giả danh các cơ quan pháp luật đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyên tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

Đáng báo động là tình trạng lắp đặt thiết bị tại các máy ATM để thực hiện hành vi trộm cắp thông tin, làm thẻ giả để rút tiền gây thiệt hại nghiêm trọng. Ngoài ra, các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet diễn ra công khai, dưới nhiều hình thức.

Phát biểu sau đó, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết sáu tháng đầu năm, tình hình tội phạm trên địa bàn Hà Nội “có dịu hơn” so với cùng kỳ năm 2017 nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ giết người, nhất là do mâu thuẫn bột phát, ghen tuông tình ái; đặc biệt là những vụ giết người do người bị bệnh tâm thần, bị trầm cảm gây ra.... Đây là những nguyên nhân mà công tác phòng ngừa khó triển khai và giải quyết.

“Tình hình cá độ bóng đá diễn ra rất phức tạp, nhất là qua mạng Internet, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt trong mùa World Cup 2018”- ông Sơn nhấn mạnh.

Cạnh đó, tội phạm sử dụng ma túy tổng hợp diễn ra ngày càng phức tạp, đe dọa sự bình yên của người dân. “Tình trạng một bộ phận trong thanh, thiếu niên lợi dụng nhà riêng, biệt thự, khu chung cư cao cấp để tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp xảy ra, khó kiểm soát”- Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay.

Liên quan đến giải pháp để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả hơn, Thượng tướng Lê Qúy Vương cho biết thời gian tới sẽ triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; kịp thời phát hiện và đấu tranh, triệt phá các băng, nhỏm tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tộì phạm; Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án, đặc biệt là tổ chức xét xử án điểm, xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm và tuyên truyền đến quần chúng nhân dân.