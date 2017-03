Bộ công an tặng bằng khen cho "hiệp sĩ" Lê Văn Nghĩ

(PLO) - Ngày 15-8, đại diện Bộ Công an đã đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, thăm, động viên và trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho ông ông Lê Văn Nghĩ (54 tuổi, công an thường trực xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ an)-bị chém trọng thương khi truy bắt hai “cẩu tặc”.