Bộ Công an: Trung bình mỗi ngày xảy ra 3 vụ giết người

Sáng ngày 27-6, Bộ Công an đã tổ chức họp báo để thông báo tình hình, kết quả công tác ngành Công an 6 tháng đầu năm 2016. Tại buổi họp, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông báo tình hình, kết quả công tác ngành Công an 6 tháng đầu năm.

Theo đó, các cơ quan công an đã điều tra, khám phá hơn 21.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý gần 43.000 đối tượng, đạt tỷ lệ 78,47% (cao hơn 2,37% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Về kinh tế, lực lượng công an phát hiện, xử lý 9.441 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế. Đáng chú ý, nổi lên tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát triển nhanh, lan rộng ra cả vùng quê. Có vụ qua hình thức này, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt đến hàng nghìn tỉ đồng, gây bức xúc trong nhân dân, điển hình là vụ bắt 8 đối tượng thuộc công ty Liên kết Việt đã lừa đảo chiếm đoạt 1.910 tỉ đồng của 52.000 người dân ở nhiều địa phương.



Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an)

Đánh giá về tình hình tội phạm trong 6 tháng đầu năm, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an), cho biết tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp trở lại, nhiều băng nhóm lưu manh dùng lựu dạn, súng, hung khí, để đâm chém nhau, có những vụ lên tới vài chục đối tượng tham gia, thậm chí vào cả bệnh viện truy sát.

Có thể kể tới các vụ như: các đối tượng bịt mặt lao vào quán cafe đâm chém khiến một người chết ở Ninh Bình, hay vụ 40 đối tượng mang đao kiếm chém 4 người bị thương ở Phú Thọ,...

Đặc biệt, tội phạm giết người gia tăng, nhiều vụ có tính chất rất phức tạp, nhất là các vụ giết người thân, giết người do bột phát, trung bình một ngày xảy ra gần 3 vụ.

Đáng chú ý, số vụ chống lại cán bộ công an tăng, nhiều đối tượng chủ động lao xe vào lực lượng chức năng; có vụ, sau khi bị xử lý đã cùng động bọn quay lại chống đối hoặc lăng mạ công an...