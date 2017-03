Bộ Công an truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh

Từ Phó chủ tịch tỉnh đến tội phạm truy nã Ông Trịnh Xuân Thanh (50 tuổi), quê quán Đông Anh - Hà Nội. Ông Thanh từng tốt nghiệp ĐH Kiến Trúc Hà Nội, là kỹ sư quy hoạch đô thị và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Năm 1990-1995, ông Thanh làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức (cũ). Năm 1996-2000, ông làm Phó Giám đốc xí nghiệp Xây dựng và trang trí nội thất 1, công ty Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam (DETESCO VN) thuộc Trung ương Đoàn. Từ năm 2000-2006, ông Thanh làm Phó Giám đốc rồi Giám đốc công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng (Bộ Xây dựng). Tiếp đó, ông Thanh được bầu làm Phó Tổng giám đốc rồi Tổng Giám đốc tổng công ty Xây dựng Sông Hồng. Năm 2007-2013, ông Thanh làm Chủ tịch HĐQT, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám đốc tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trong giai đoạn này, dưới sự điều hành của ông Trịnh Xuân Thanh, PVC đã thua lỗ hơn 3.300 tỉ đồng.

Sau khi xác định Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế. Mặc dù “góp công” lớn trong việc đưa “con thuyền” PVC chìm vào thua lỗ, nhưng con đường thăng tiến của ông Thanh vẫn rất khởi sắc. Tháng 9-2013 đến tháng 4-2015, ông Thanh làm Phó chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Trưởng đại diện tại TP Đà Nẵng; Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Công thương; Vụ trưởng; Chánh văn phòng ban Cán sự Đảng bộ Bộ Công thương; Thường trực ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ. Tháng 5-2015, khi được Bộ Công thương luân chuyển công tác vào tỉnh Hậu Giang, ông Thanh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Tiếp đó, với tỉ lệ phiếu bầu 75,28%, ông Thanh tiếp tục trúng cử Đại biểu Quốc hội. Cũng chính từ thời điểm này, những bê bối của ông Trịnh Xuân Thanh dần được hé lộ. Mở đầu là việc nguyên phó chủ tịch tỉnh sở hữu chiếc xe cá nhân nhưng lại gắn biển xanh. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định việc cấp biển xanh cho ông Thanh là sai quy định. Ngày 15-7-2016, Hội đồng Bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội với ông Trịnh Xuân Thanh. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu các bộ ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ việc để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng ở PVC. Ngày 8-9, Ban Bí thư thống nhất mức kỉ luật là khai trừ khỏi đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Ngày 16-9, Tỉnh ủy Hậu Giang đã chính thức triển khai quyết định khai trừ khỏi đảng đối với ông Thanh. Cùng ngày, sau khi xác định ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế. Trước đó, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh để điều tra về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).