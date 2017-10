Bộ Công an yêu cầu báo cáo vụ phó Phòng CSGT Đồng Nai

Mấy ngày nay, dư luận xôn xao về thông tin Thượng tá Võ Đình Thường, Phó phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an tỉnh Đồng Nai, 14 năm trước đã bị kỷ luật và điều chuyển khỏi lực lượng CSGT.



Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Võ Đình Thường cho biết: “Trong quá trình phấn đấu, được tổ chức, cơ quan tin tưởng nên đề bạt chứ có phải một mình tôi quyết định được đâu”.



Một giấy mời do Thượng tá Võ Đình Thường ký.

Trả lời phỏng vấn trên báo Người Lao Động, ông Thường cho biết sau vụ kỷ luật trên, ông được đưa về công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Đồng Nai. Năm đầu tiên công tác, ông phấn đấu làm việc tốt và được công nhận chiến sĩ thi đua. Tại đây, lãnh đạo quyết định xóa kỷ luật đối với ông.



Thượng tá Võ Đình Thường. Ảnh: Báo NLĐ

Ba năm sau, ông về công tác tại Đội Cảnh sát trật tự 113 và “được tặng nhiều giấy khen”.



Năm 2010, ông được bổ nhiệm làm phó Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49).

Tháng 6-2015, ông được luân chuyển về làm phó Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67).

Liên quan đến sự vụ này, chiều 21-10, trao đổi với PV, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương vào cuộc, xác minh làm rõ và có báo cáo về Bộ.

“Khi có kết quả chính thức, chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí” - Thiếu tướng Lương Tam Quang nói.