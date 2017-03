Bộ Công Thương lên tiếng về thương lái mua hàng trái phép

Bộ Công Thương cho biết về việc thu mua tôm sú, tôm chân trắng tại các tỉnh, thành phố như Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang... một cách bất thường, qua công tác kiểm tra, kiểm soát giữa các lực lượng chức năng, tổ chức tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài thì tình hình quản lý đã từng bước đi vào nề nếp, hạn chế các vụ lừa đảo, giật nợ, góp phần tiêu thụ thủy sản cho các hội nuôi trồng. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng lợi dụng mở cửa, con đường du lịch, thâm nhập vào Việt Nam lén lút hoạt động thu mua nhưng đã được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn.



Ngoài ra, theo thông tin một số báo điện tử như báo Dân Việt đưa tin ngày 21/2 về hiện tượng thương lái Trung Quốc thu mua cây huyết đằng tại địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã liên hệ với Sở Công Thương tỉnh Kon Tum. Theo báo cáo nhanh của ông Nguyễn Đình Sơn (Phó Giám đốc Sở, Chi Cục trưởng-Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum) thì hiện nay trên địa bàn không có hiện tượng thương lái người Trung Quốc tổ chức thu mua cây huyết đằng, mà chỉ có các đại lý do người địa phương đứng ra thu mua cho bà con đi rừng về.



Riêng với việc thu mua cây khoai lang, báo cáo nhanh của ông Phạm Tứ Phương (Phó Giám đốc Sở, Chi Cục trưởng, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long) cho hay hiện trên địa bàn có thương lái người Trung Quốc đứng ra thu mua lá khoai lang với số lượng không giới hạn nhưng chính quyền địa phương đã phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài, những tác hại của việc bán lá khoai lang non, do đó người nông dân đã không tổ chức mua bán với thương lái người Trung Quốc.



Còn theo ông Trần Đăng Ninh, Chi Cục trưởng, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đến nay không có thương nhân (cá nhân) người Trung Quốc thu mua cây culi, cây lông khỉ trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An), mà hiện tượng nêu trên đã diễn ra từ năm 2013.



Đặc biệt, tại tỉnh Hà Giang không hề xảy ra tình trạng thu mua mầm cây khoai lang và thảo quả. Chính vì vậy mà Đài truyền hình tỉnh này đã phải làm một loạt phóng sự về việc không có hiện tượng thương nhân, người Trung Quốc thu mua thảo quả một cách ồ ạt trên địa bàn để xác minh thông tin như một số báo đã đăng tải thông tin.



Để kịp thời ngăn chặn các hình thức thu mua nông, lâm, thủy hải sản của các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài (trong đó có người Trung Quốc) trái phép trên lãnh thổ Việt Nam trong năm 2014, không làm ảnh hưởng đến những hộ nuôi, trồng và thực hiện đúng với các quy định pháp luật của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, ngày 12/3, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 1910/BCT-TTTN về việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát, kiểm tra hoạt động thu mua hàng hóa của người nước ngoài tại Việt Nam gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.



Theo công văn này, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh nghiêm túc thực hiện công văn số 4456/BCT-TTTN ngày 25/5/2012 của Bộ Công Thương về người nước ngoài mua bán hàng hóa tại Việt Nam. Cùng với đó, các sở cần báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài như Nghị định số 187/2013/NĐ-CP; Nghị định 185/2013/NĐ-CP; Nghị định số 90/2007/NĐ-CP; Nghị định 23/2007/NĐ-CP...



Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu báo cáo hoạt động thu mua nông sản, lâm sản, thủy sản (kể cả những loại khác lạ) của người nước ngoài trên địa bàn và kết quả triển khai thực hiện cũng như những vướng mắc, khó khăn về Bộ Công Thương- Vụ Thị trường trong nước để kịp thời tháo gỡ./.

Theo Vietnam+