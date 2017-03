Bổ nhiệm lại giám đốc sắp hưu vì nhìn... còn trẻ

Theo quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo (ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003 ngày 19-2-2003 của Thủ tướng Chính phủ), cán bộ, công chức lãnh đạo còn dưới hai năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Trường hợp cán bộ, công chức giữ chức vụ do bổ nhiệm có thời hạn, khi đến độ tuổi nghỉ hưu mà được kéo dài thêm thời gian công tác, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thì được giữ chức vụ lãnh đạo cho đến hết thời hạn bổ nhiệm. Cạnh đó, Thông tư 19/2001 của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ hướng dẫn Nghị định 71/2000 cũng quy định rõ: Cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu nếu được kéo dài thêm thời gian công tác thì thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Như vậy, muốn tái bổ nhiệm BS Đặng Bé Nam, cơ quan có thẩm quyền chỉ có thể ra quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm BS Nam nghỉ hưu (1-6-2015) mà thôi. Việc tái bổ nhiệm bà Nam giữ chức giám đốc BV Sản nhi thêm ba năm là không có căn cứ. ThS TRẦN QUANG TRUNG, giảng viên

Trường ĐH Luật TP.HCM Dựa vào quy định thì bà Nam không đủ chuẩn . Phóng viên: Có gì chứng minh tuổi thật của bà Nam trẻ hơn giấy tờ của bà không, thưa ông? + Ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau: Không! Nhưng nhìn bên ngoài thì ai cũng thấy như vậy. Thực tế hiệu quả công việc của bà cũng rất tốt, chứng tỏ tuổi thật của bà trẻ hơn. . Ông cho rằng chưa có người xứng đáng để thay thế bà Nam. Vậy trước đó quy hoạch cán bộ thế nào? + Chúng tôi có quy hoạch hai cán bộ nguồn thay thế bà Nam nhưng xét thấy họ điều hành sẽ không tốt hơn bà Nam. Mà mô hình BV Sản nhi là rất mới so với cả nước nên đâu phải ai điều hành cũng được. Chúng tôi tin tưởng bà Nam làm sẽ có lợi chung. Sau ba năm nữa, khi bệnh viện đi vào nề nếp, người khác lên thay bà cũng không muộn. Tất cả là vì lợi ích chung. Nếu dựa vào quy định thì bà Nam không đủ chuẩn về tuổi. . Liệu trường hợp bà Nam có tạo ra tiền lệ vì sẽ có nhiều người cho là họ còn trẻ, còn sức, còn lãnh đạo được và xin được ngoại lệ, thưa ông? + Chúng tôi có xin ý kiến Bộ Y tế, UBND tỉnh và tập thể lãnh đạo Sở chứ không tự ý làm. . Xin cám ơn ông.