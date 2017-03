Bộ trưởng Nội vụ: ‘Loại ngay cán bộ đánh dân!’

Xử lý ông Vũ Huy Hoàng: Không phải nghỉ hưu là hạ cánh an toàn

ĐB Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng, ảnh) đặt vấn đề: “Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận nhiều sai phạm về nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đã cách chức bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đối với ông Vũ Huy Hoàng nhiệm kỳ 2011-2016. Đề nghị bộ trưởng cho biết hình thức xử lý về mặt Nhà nước đối với ông Hoàng. Xin lưu ý rằng ông Hoàng đã được miễn nhiệm, không còn là cán bộ, công chức nữa”. Bộ trưởng Tân cho biết: Đây là việc chưa có tiền lệ nên Bộ Nội vụ đang tham mưu cho Ban Cán sự Đảng của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ QH… Luật Cán bộ, Công chức hiện nay chưa có quy định xử lý cán bộ hưu trí. Bộ Nội vụ chuẩn bị tổng kết 10 năm thi hành luật này và sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để sửa luật này nhằm xây dựng hành lang pháp lý lâu dài cho việc xử lý các cán bộ có sai phạm nhưng đã về hưu. “Đây là quyết tâm chính trị về việc xử lý các cán bộ, dù tại chức hay về hưu cũng sẽ bị xử lý chứ không phải nghỉ hưu là “hạ cánh an toàn”. Đây cũng là cảnh báo cho các đồng chí đang tại chức, cần làm đúng các quy định của pháp luật” - Bộ trưởng Tân nói. Truy vấn vụ ông Trịnh Xuân Thanh ‘ra đi lặng lẽ’ ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam, ảnh) chất vấn: “Trịnh Xuân Thanh một mình không thể làm được những việc tày đình. Xin bộ trưởng cho biết nguyên nhân vì sao ông Thanh lại được tặng thưởng huân, huy chương mặc dù công ty của ông Thanh làm ăn thua lỗ, rồi được bổ nhiệm làm phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, để khi bị khởi tố thì ra đi êm ả. Xin bộ trưởng cho biết có bao nhiêu trường hợp luân chuyển theo đường “tiểu ngạch” như ông Trịnh Xuân Thanh? Giải pháp nào để hạn chế tình trạng này trong thời gian tới. Đề nghị đồng chí bộ trưởng Bộ Công an cũng trả lời cho ĐB và công luận biết về trách nhiệm giám sát thế nào mà để ông Trịnh Xuân Thanh “ra đi lặng lẽ”, rồi phát lệnh truy nã như kiểu “con voi chui lọt lỗ kim”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Bộ trưởng Tân nói rằng: “Tôi sẽ trả lời rõ ràng về trách nhiệm của cá nhân cũng như tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ trong việc này vào ngày mai”. Bộ trưởng Tân cũng cho hay: Ban Cán sự Đảng đã kiểm điểm rất nghiêm túc, tự nhận hình thức kỷ luật, ai sai tới đâu nhận tới đó.