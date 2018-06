Bộ trưởng TN&MT nói về vụ muốn nhận chìm 1 triệu m3 bùn, cát

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 xây dựng theo hình thức BOT, sử dụng than nhập khẩu từ Indonesia và Úc; gồm ba tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 2,7 tỉ USD là nhà máy nhiệt điện than lớn nhất nằm trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân do Công ty Công trình điện quốc tế Harbin (Trung Quốc) xây dựng. Trước đây, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đã xin đổ 1 triệu m3 xuống biển Bình Thuận nhưng vấp phải sự phản ứng quyết liệt của báo chí, các nhà khoa học và người dân nên phải dừng lại, thay bằng phương pháp lấn biển theo chỉ đạo của Chính phủ. Hiện Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 lại xin nhận chìm vật chất nạo vét và vị trí xin nhận chìm cách khoảng 5 km về hướng Bắc mà Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã xin đổ. PHƯƠNG NAM