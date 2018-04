Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo ngành công an phát huy hành động đẹp

Theo đó, thời gian gần đây, lực lượng công an đã tổ chức triển khai quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường… được phát hiện, nhanh chóng làm rõ và đưa ra xử lý trước pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm.



Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, khen ngợi những thành tích, chiến công xuất sắc, những hành động đẹp của lực lượng CAND toàn quốc.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp kiên quyết đấu tranh trấn áp và phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm có tổ chức, băng nhóm hình sự nguy hiểm, tội phạm giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường... Tập trung đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua mạng internet, liên quan tiền ảo; tội phạm sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả..

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 434/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5-2018. Đồng thời tăng cường các giải pháp chấn chỉnh công tác phòng, chống cháy, nổ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có tình huống khẩn cấp.



Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phát động phong trào học tập, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong Công an nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân” trong toàn lực lượng Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.



Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 795/BCA-V11 của Bộ về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong CAND.