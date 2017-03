Các hồ thủy điện ở Phú Yên tiếp tục xả lũ

Chiều 14-12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết ba nhà máy thủy điện trên sông Ba vẫn tiếp tục xả lũ với tổng lưu lượng 3.100 m3/giây.

Trong đó, riêng thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng 2.400 m3/giây, thủy điện Sông Hinh xả lũ và vận hành với lưu lượng 500 m3/giây, thủy điện K’rông H’Năng xả lũ và vận hành với lưu lượng 200 m3/giây.



Ngày 14-12, các nhà máy thủy điện ở Phú Yên vẫn tiếp tục xả lũ với tổng lưu lượng 3.100 m3/giây. Ảnh: NGÔ XUÂN

Hiện lưu lượng nước từ thượng nguồn Tây Nguyên đổ xuống các nhà máy thủy điện K’rông H’Năng, Sông Ba Hạ vẫn còn lớn. Do đó, nếu tiếp tục có mưa vừa đến mưa to nhiều khả năng các hồ thủy điện này sẽ tăng lưu lượng xả lũ. Hiện mực nước trên các sông ở Phú Yên vẫn đang báo động rủi ro thiên tai cấp 1-2.



Đến sáng 14-12, nhiều vùng ở huyện Phú Hòa vẫn còn bị ngập. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, chiều tối 13-12, các hồ thủy điện trên sông Ba đồng loạt xả lũ xuống hạ du với lưu lượng 9.400 m3/giây, cùng với mưa rất to lượng nước từ các sông, suối đổ xuống rất lớn đã gây ngập nặng trên diện rộng, nhiều địa phương.

Tuy nhiên, nhờ cửa sông Ba đổ ra biển đã được mở rộng trước đó nên nước lũ rút nhanh, nhiều vùng tránh bị ngập sâu kéo dài. Hiện nước lũ đã rút nhiều ở các vùng hạ du. Theo ghi nhận của PV, từ sáng đến thời điểm hiện tại (14 giờ 30 ngày 14-12), TP Tuy Hòa và các huyện lân cận không có mưa, trời có lúc hửng nắng.



Sáng 14-12, một số khu vực vùng ven TP Tuy Hòa vẫn còn bị ngập. Ảnh: TẤN LỘC

Theo thống kê chưa đầy đủ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đợt mưa lớn ba ngày qua ở tỉnh này đã làm ba người ở huyện Tuy An bị thương do rơi xuống nước lũ, dắt bò qua suối bị té gãy chân. Đợt mưa lũ này đã gây ngập, chia cắt 15 xã, thị trấn ở Phú Yên, làm ngập gần 2.300 ngôi nhà, trong đó có hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, 20 nhà khác bị tốc mái do lốc xoáy. Mưa lũ cũng làm ngã đổ, hư hại hơn 600 ha lúa vụ mùa đang chín, làm hư hỏng nặng nhiều tuyến giao thông trọng yếu.