Các vụ tai nạn trên cao tốc chủ yếu do tài xế ngủ gật

Các sự cố trên làm năm người chết, 29 người bị thương và hư hỏng một số tài sản đường cao tốc. Nguyên nhân chính chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, ngủ gật. Một số vụ tai nạn do người dân sinh sống dọc theo đường cao tốc vi phạm quy định an toàn giao thông (ATGT) trên đường cao tốc như đi bộ, đi xe máy vào đường cao tốc…

Liên quan đến đề nghị của các địa phương về việc bố trí các điểm dừng, đỗ xe trên đường cao tốc để phục vụ người dân, VEC cho hay đã tiếp thu và tiến hành khảo sát. Tuy nhiên, do đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến trật tự ATGT đường cao tốc nên trước mắt VEC chưa thực hiện.

• Ngày 6-7, Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Phòng CSGT xác minh để xử lý nghiêm việc xe tải 60S-3271 cố tình đi chậm, gây cản trở giao thông. Xe này hôm 1-7 gây ra việc trên ở đoạn qua địa bàn huyện Định Quán và được người dân ghi lại.