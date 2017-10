Cải cách bộ máy: Chính phủ kiến nghị nhiều giải pháp

Không hiệu quả thì phải giải thể Theo số liệu báo cáo của 19/22 bộ, cơ quan ngang bộ và tám cơ quan thuộc Chính phủ, tính đến ngày 10-12-2016 có 123 tổ chức phối hợp liên ngành (77 tổ chức do Thủ tướng hoặc các phó thủ tướng đứng đầu, 46 tổ chức do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đứng đầu) đang hoạt động với nhiều tên gọi khác nhau. Báo cáo cũng nêu rõ định hướng việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành trong thời gian tới. Theo đó, đối với các tổ chức phối hợp liên ngành từ khi thành lập đến nay không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả thì giải thể; các tổ chức được thành lập theo các chương trình quốc gia, các hội đồng... có thời hạn thì khi hết thời hạn tự giải thể. Tiếp tục rà soát, chuyển nhiệm vụ của các tổ chức phối hợp liên ngành thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, ngành có liên quan trực tiếp hoặc bộ, ngành đó đang làm nhiệm vụ thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành để gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực của bộ, cơ quan ngang bộ có hiệu quả hơn. Khó tinh giản 10% biên chế Về quản lý biên chế, báo cáo của Chính phủ gửi đoàn giám sát của QH cho thấy tổng số công chức từ các bộ xuống tỉnh, huyện, xã về cơ bản ổn định và có giảm so với năm 2011. Tuy nhiên, số hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn thì tăng mạnh, thêm tới 210.286 người so với năm 2011. Hiện tượng này cũng xảy ra ở khu vực sự nghiệp công lập, tăng 121.736 người, chủ yếu ở địa phương. Cũng theo báo cáo này, công tác tinh giản biên chế đang có nhiều lúng túng. Biểu hiện là đa số bộ, ngành, địa phương chưa phê duyệt đề án tinh giản biên chế từ nay tới năm 2021, mà như thế thì khó đạt mục tiêu Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị là trong nhiệm kỳ này tinh giản được 10% tổng biên chế.