Cảm ơn… thịt bẩn

Nhiều năm trước đã có hộ chăn nuôi, hợp tác xã nuôi heo tiêu chuẩn VietGAP nhưng vì không liên kết tiêu thụ được nên sau vài lần thí điểm bất thành, không ổn định đầu ra, các hộ này quay lại nuôi heo truyền thống.

Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty Vissan, cho biết những năm trước người tiêu dùng không quan tâm lắm thịt heo VietGAP hay không, cho đến vài tháng trước, sau khi thị trường liên tiếp xảy ra các vụ bê bối về thực phẩm, đến tháng 12 thì Vissan chính thức đưa heo VietGAP ra. Đúng kỳ vọng của người dân, lập tức thịt heo VietGAP hút hàng, đi vào ổn định đầu vào-đầu ra.





“Nguồn heo đạt tiêu chuẩn VietGAP thì đã được chứng nhận, kiểm tra, kiểm soát bởi các đơn vị chức năng. Ngoài nguồn heo này, Vissan vẫn có nguồn heo hơi bình thường đạt các tiêu chuẩn an toàn, sạch, ngon, giá ổn định do Vissan yêu cầu” - ông Mười chia sẻ.

Toàn bộ nguồn heo do Vissan giết mổ đều được kiểm soát bởi trạm kiểm soát do Chi cục Thú y TP.HCM đặt ngay tại Vissan. Công ty này cũng đã được chứng nhận sản phẩm thịt heo thực hiện theo chuỗi thực phẩm an toàn.

Không dừng lại đó, Vissan đang có dự án phát triển chuỗi giá trị thịt heo an toàn có nguồn gốc rõ ràng và bền vững đầu tiên tại Việt Nam. Dự kiến đến giữa năm 2016 sản phẩm “thịt heo sạch” sẽ có mặt ở thị trường.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc Công ty TNHH De Heus, đơn vị hợp tác với Vissan về dự án trên, cho biết dự án này giúp cung ứng thịt heo sạch an toàn từ khâu chăn nuôi, giết mổ đến thành phẩm và phân phối ra thị trường theo tiêu chuẩn TRACEPIG. Đây là tiêu chuẩn đảm bảo heo và sản phẩm thịt heo không bị nhiễm hóa chất và vi sinh, tôn trọng phúc lợi động vật ở cả nông trại và cơ sở giết mổ. Hệ thống giết mổ heo sạch được đầu tư, thiết lập riêng, tách bạch với hệ thống giết mổ heo thường, được theo dõi, giám sát bởi Fresh Studio và song song kiểm soát bởi một đơn vị thẩm định quốc tế độc lập...

“Nếu so sánh tiêu chuẩn VietGAP với một số nước Đông Nam Á thì Việt Nam đang ngang bằng Thái Lan và một số nước khác. Nếu muốn đạt tiêu chuẩn cao cấp, nhất là tiêu chuẩn Nhật và châu Âu thì tuyệt đối không có kháng sinh. Chúng tôi muốn áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trước để người chăn nuôi ở Việt Nam quen cách làm mới, không chăn nuôi tự phát theo cách truyền thống. Đây là bước đầu quan trọng để tiếp tục triển khai chăn nuôi heo truy xuất nguồn gốc để đưa thịt sạch ra thị trường” - ông Gabor Fluit nhấn mạnh.