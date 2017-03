Cảnh báo lở đất, úng ngập tại Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn

Lũ cuốn trôi tài sản của người dân ở Điện Biên

Theo đó, đêm qua ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng. Lượng mưa đo được trong 6 giờ qua (tính đến 7 giờ 2-8) ở Uông Bí (Quảng Ninh) 110mm; Tiên Yên (Quảng Ninh) 75mm; Sơn Động (Bắc Giang) 70mm; Thất Khê (Lạng Sơn), Chí Linh (Hải Dương) 50mm.

Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới, mưa to đến rất to tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Đông Bắc Bộ, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội với lượng mưa phổ biến khoảng 30 – 60mm, có nơi trên 80mm.

Các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn có nguy cơ sạt lở đất và ngập úng rất cao.

Tại Hà Nội, Thái Bình từ đêm qua và rạng sáng nay có mưa lớn theo từng đợt. Hiện Hà Nội đang mưa rất to.

Trung tâm cho biết trong ngày thời tiết tại Hà Nội như sau:Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ26 - 29oC.