Cảnh báo tuyết rơi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo VEC, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia trên đường cao tốc trong mùa mưa rét, các chủ phương tiện cần chú ý kiểm tra xe trước khi tham gia giao thông vào đường cao tốc (gạt nước, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống phanh...).

Cùng với đó, cần cho xe chạy đúng tốc độ, đúng làn đường quy định. Khi lưu thông trên đường phải bật đèn vàng cảnh báo các phương tiện ngược chiều. Nghiêm cấm vượt xe tại các vị trí khuất tầm nhìn hoặc khoảng cách quan sát bị hạn chế do sương mù.

Đối với mặt đường khô ráo, khoảng cách giữa các xe là 30m (vận tốc 60km/h), khoảng cách 50m (vận tốc 60-80km/h), khoảng cách 70m (vận tốc 80-100km/h). Đối với mặt đường trơn trượt, sương mù, đèo dốc quanh co, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn khoảng cách an toàn ghi trên biển báo.

Trong trường hợp có tuyết rơi, đề nghị lái xe phải tuân thủ nghiêm những hướng dẫn của đơn vị quản lý khai thác đường.