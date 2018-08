Cảnh sát giao thông có tân cục trưởng

Ngày 13-8, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát giao thông và thông báo các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.



Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông chúc mừng Thiếu tướng Trần Sơn Hà và Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng. Ảnh CSGT

Trước đó, hôm 10-8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đảm nhận cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.



Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định giữ nguyên chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đối với Thiếu tướng Trần Quốc Trung; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn; Đại tá Lê Xuân Đức; Đại tá Đỗ Thanh Bình; Đại tá Vũ Ngọc Dũng; Đại tá Nguyễn Văn Minh; Đại tá Trần Thanh Trà; Thượng tá Đinh Thế Anh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cùng toàn bộ cán bộ chiến sĩ tiếp tục kế thừa và phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trong tình hình mới mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân đã tin tưởng giao phó.



Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh CSGT

Trước mắt trong 6 tháng cuối năm, Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng yêu cầu cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức theo quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát giao thông. Chú trọng công tác tham mưu, công tác hậu cần kỹ thuật để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.



Đối với Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ: yêu cầu phải chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân trong khi thi hành công vụ, giữ gìn lễ tiết tác phong, xây dựng hình ảnh của lực lượng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, góp phần đạt mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội mà Chính phủ, Bộ Công an đã đề ra.