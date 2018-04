Chặn hơn 430 kg nội tạng thối chuẩn bị vào TP.HCM

Vào khoảng 1 giờ sáng 9-4, tại Km 418, quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An), tổ công tác của Trạm CSGT 5-1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã ra hiệu lệnh yêu cầu xe tải 29H-080.53 dừng lại để kiểm tra.

CSGT thu giữ tang vật nội tạng thối trên xe tải chở vào TP.HCM.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe có bảy thùng xốp đựng 435 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ kiểm dịch.

Tài xế xe tải là anh Phạm Văn Trí Em (39 tuổi, trú Bến Tre) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng trên. Do vậy, Trạm CSGT 5-1 đã lập biên bản thu giữ và bàn giao tang vật trên cho Trạm chăn nuôi và thú y huyện Diễn Châu xử lý, tiêu hủy.



Tang vật nội tạng thu giữ để tiêu hủy.

Bước đầu, tài xế Trí Em khai nhận số nội tạng trên được vận chuyển thuê từ huyện Thanh Trì (Hà Nội) vào TP.HCM tiêu thụ thì bị phát hiện.

Việc đang được Đội CSGT 5-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng làm rõ, xử lý.