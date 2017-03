Cháy dữ dội tại Công ty CP Sách - thiết bị trường học Phú Yên

Trước đó, lúc 22g ngày 13-9, người dân sống ở khu vực lân cận phát hiện đám cháy bùng lên từ xưởng đóng bàn ghế học sinh trong khuôn viên Công ty CP Sách - thiết bị trường học Phú Yên nên báo chính quyền địa phương. Khu vực này chứa một lượng lớn gỗ khô, nhiều thiết bị dễ cháy trong khi có gió nam thổi mạnh nên ngọn lửa lan rất nhanh, bùng lên cả chục mét, khói đen bốc cao hàng chục mét, uy hiếp trực tiếp bãi chứa gỗ xẻ, hai khu nhà kho chứa sách vở, thiết bị, vật tư, tài liệu bên cạnh cùng nhiều cơ quan, công sở gần đó như trụ sở một đơn vị thuộc Công an tỉnh Phú Yên, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển… Hàng chục gia đình lân cận phải sơ tán khẩn cấp tài sản, đồ dùng ra đường để hạn chế thiệt hại khi lửa cháy lan sang.

Công an tỉnh Phú Yên đã điều 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đến dập lửa. Trung đoàn Không quân 910 cũng điều động lực lượng cùng phương tiện tham gia chữa cháy. Lực lượng công an cũng phong tỏa các khu vực xung quanh để phục vụ chữa cháy. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc cùng Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Bá Nhiên trực tiếp chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường. Để hạn chế thiệt hại, Công ty CP Sách - thiết bị trường học Phú Yên cùng các doanh nghiệp thuê kho chứa thiết bị tại công ty này huy động lực lượng đưa hàng hóa, tài sản ra khỏi khu vực cháy. Tuy nhiên, đám cháy đã lan sang các kho chứa hàng hóa, thiết bị cạnh khu vực chứa gỗ.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ dập lửa, đám cháy cơ bản được dập tắt. Hiện chưa thống kê thiệt hại nhưng toàn bộ xưởng gỗ, rất nhiều hàng hóa, tài sản, thiết bị của Công ty CP Sách- thiết bị trường học Phú Yên đã bị lửa thiêu rụi. Trong sáng nay, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Được biết, khu vực ngọn lửa bùng phát là nơi Công ty CP Sách- thiết bị trường học Phú Yên cho bà Trần Thị Kiều, chủ một doanh nghiệp tư nhân ở TP Tuy Hòa, thuê để đóng bàn ghế, dụng cụ học tập.

Một số hình ảnh của vụ cháy: