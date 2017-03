Chính phủ mới họp phiên đầu tiên sau khi được kiện toàn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp các thành viên Chính phủ mới được phê chuẩn tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIII. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phiên họp diễn ra ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ khác theo Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ.Tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước đối với các thành viên Chính phủ mới được kiện toàn và có lời phát biểu chào mừng; giao nhiệm vụ các thành viên Chính phủ.Thay mặt Chính phủ chúc mừng các thành viên mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11 vừa qua là sự kiện chính trị lớn của đất nước, được đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế quan tâm, theo dõi và cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng.“Đi đôi với niềm vinh dự là trách nhiệm to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm đến tập thể Chính phủ với kỳ vọng về những thành tựu mới của đất nước," Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những thành công của Chính phủ nhiệm kỳ này là kinh nghiệm quý báu trong hoạt động của Chính phủ, cần được duy trì và phát huy, song Chính phủ cũng đang phải đối mặt với nhiều thử thách lớn cần phải được giải quyết như hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long; tình trạng "sức khỏe" của doanh nghiệp có vấn đề với số lượng doanh nghiệp phá sản tăng cao; thu ngân sách gặp nhiều khó khăn.GDP Quý I/2016 có dấu hiệu sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái do những nguyên nhân chủ yếu từ tác động của thiên tai gây nên tình trạng mất mùa trên diện rộng đối với sản xuất nông nghiệp; cùng với đó là sự sụt giảm chưa có xu hướng hồi phục của giá dầu. Vẫn còn tình trạng cồng kềnh trong bộ máy hành chính Nhà nước. Kỷ cương, kỷ luật hành chính còn sơ hở, chưa nghiêm. Nhiều vấn đề xã hội như: An toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm đang gây bức xúc lớn trong nhân dân…Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, với truyền thống Anh hùng trong chiến đấu và lao động, Chính phủ Việt Nam luôn năng động, sáng tạo, không chùn bước trước mọi khó khăn, thử thách. Chính phủ quyết tâm không để doanh nghiệp kiệt sức; giữ vững chủ quyền quốc gia; siết chặt kỷ cương phép nước, đấu tranh kiên quyết với tệ nạn tham nhũng, lãng phí.Chỉ rõ quỹ thời gian còn lại chỉ còn 3 tháng rưỡi của nhiệm kỳ 2011-2016 là đến thời điểm bầu cử Quốc hội Khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị với tư cách là cơ quan hành pháp cao nhất của đất nước, tập thể Chính phủ cần tiếp tục duy trì, phát huy tình đoàn kết, chung sức điều hành kinh tế-xã hội đạt hiệu quả cao; đề cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi rào cản; tăng cường đấu tranh chống bệnh quan liêu, hình thức trong quản lý, điều hành.Nhấn mạnh đến vai trò rất quan trọng của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, Thủ tướng đề nghị tập thể Chính phủ tập trung tìm tòi những nguồn lực mới phục vụ sự phát triển của đất nước; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, minh bạch, cởi mở và quyết đoán hơn trong quản lý điều hành; hạn chế biểu hiện trì trệ trong từng cấp, từng ngành; xử lý nhanh, kịp thời mọi công việc với tinh thần phục vụ nhân dân; mang hơi thở nhân dân vào công tác của Chính phủ.Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, ngay trong tháng Tư này, các thành viên Chính phủ phải khẩn trương bắt tay ngay vào công việc; hoàn tất việc bàn giao ngay trong tuần; không để việc chuyển giao ảnh hưởng đến công việc chung của Chính phủ.Lưu ý ưu tiên cho công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, Thủ tướng đề nghị, các thành viên Chính phủ tập trung quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ Quốc hội đã đề ra; chú trọng hoàn thiện thể chế chính sách, tích cực gỡ bỏ các rào cản ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước."Năng lực của Chính phủ tốt chính là nhờ việc xây dựng thể chế tốt," Thủ tướng khẳng định.Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tổ chức tốt nội dung các cuộc họp ngay trong tháng này để chuẩn bị tốt cho Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Tư. Theo đó, trong tháng Tư, lãnh đạo Chính phủ sẽ chủ trì hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm các giải pháp khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, lấy lại niềm tin thị trường.Chính phủ cũng sẽ tổ chức hội nghị về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hội nghị về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai…Thủ tướng cũng giao cho các bộ, ngành liên quan phối hợp chuẩn bị tốt các đề án, các vấn đề lớn thuộc lĩnh vực, ngành quản lý như hoàn chỉnh, ban hành mới Nghị quyết 19/NQ-CP về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải tiến quy trình giải ngân vốn ODA; kiểm soát hoạt động đầu tư công theo hướng phân cấp, phân quyền cụ thể, chi tiết hơn; cân đối lại chính sách tài khóa, thu chi ngân sách và sử dụng tài sản công; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; nắm vững tình hình nợ xấu đi đôi với đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; chuẩn bị Đề án Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021…Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ mong muốn và hy vọng các thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục duy trì đoàn kết, chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.