Ban Dân nguyện Quốc hội: Quỹ bình ổn xăng dầu không minh bạch

Sẽ có Luật Biểu tình vào năm 2015 Chiều 28-9, Ủy ban TVQH cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XIII. Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Biểu tình, trình QH xem xét, thông qua năm 2015 nhằm thể chế hóa quy định của hiến pháp, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền của mình, đồng thời Nhà nước cũng có cơ chế kiểm soát hoạt động biểu tình trên thực tế. Tuy nhiên, trong Ủy ban Pháp luật cũng có ý kiến đề nghị chưa ban hành luật này vì cho rằng sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng biểu tình chống phá chế độ, gây khó khăn cho địa phương, nhất là các TP lớn có diện tích các địa điểm tập trung chật hẹp, giao thông tắc nghẽn như hiện nay. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho hay quá trình tập hợp hồ sơ, không có bộ nào đề nghị đưa dự án Luật biểu tình vào chương trình. “Chính Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về luật này và giao cho Bộ Công an chuẩn bị. Đến nay, Bộ Công an đã chuẩn bị xong” - ông Cường nói. l Liên quan đến các sáng kiến pháp luật, ngày 28-7, đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến (Long An) đã có văn bản gửi Ủy ban TVQH và Ủy ban Pháp luật, đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ quyền riêng tư. Theo bà Yến, việc ban hành Luật Bảo vệ quyền riêng tư là rất cần thiết, góp phần bảo vệ quyền công dân, quyền con người... Trong luật này phải xác định rõ khái niệm “bí mật đời tư”, vì hiện nay đang có nhiều quan điểm khác nhau khi đề cập đến khái niệm này. Những bí mật đời tư của công dân được bảo vệ có thể gồm quan hệ hôn nhân, gia đình, tài sản, con cái của công dân; thông tin và hình ảnh cá nhân; thông tin y tế cá nhân; riêng tư tại nhà riêng; riêng tư trong giao tiếp; riêng tư trên Internet; riêng tư về tài chính, kinh doanh... Đơn gửi đến QH cũng chạy lòng vòng Có nhiều trường hợp dân gửi đơn đến Ủy ban Pháp luật. Nhưng sau 2-3 năm, chẳng hiểu sao đơn lại chuyển lòng vòng sang Ủy ban Tư pháp, sau đó rồi lại sang Ủy ban An ninh Quốc phòng. Điều này khiến dân phải kêu là không biết gửi đơn đến đâu nữa. Ông PHAN TRUNG LÝ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, trả lời thiếu thống nhất. Các cơ quan của QH, đoàn đại biểu QH và đại biểu QH chưa tích cực đôn đốc, kiến nghị xử lý trách nhiệm nên hiệu quả của công tác giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao. Đề nghị QH sớm xem xét thành lập Ủy ban Dân nguyện của QH. Khi đó, ủy ban sẽ đảm nhiệm việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, đôn đốc và giám sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… Theo Ban Dân nguyện QH