Công an TP HCM: 'Việt Tân kích động gây rối trong biểu tình'

Công an TP HCM cho biết, tình hình an ninh chính trị 6 tháng đầu năm có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều thế lực tăng cường liên minh, chống đối xuyên tạc chính quyền. Trước việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, xâm phạm chủ quyền Việt Nam, hàng nghìn người dân ở khắp các địa phương đã xuống đường tuần hành phản đối, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng lãnh thổ của Việt Nam.

Hơn 1.000 người đã bị Công an Bình Dương bắt sau vụ lợi dụng biểu tình phản đối Trung Quốc để đập phá các doanh nghiệp. Ảnh:Nguyệt Triều.

Qua điều tra, Công an TP HCM xác định, tổ chức Việt Tân (một tổ chức có mục tiêu lật đổ chính quyền Việt Nam) đã lợi dụng tình hình, kích động các phần tử xấu, lôi kéo hàng trăm người dân, công nhân đập phá các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp, chế xuất. Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng kiểm soát những vụ gây rối và ngăn chặn nhiều vụ chuẩn bị phạm tội. Từ ngày 13 đến 15/5, cảnh sát đã bắt giữ 134 người, trong đó khởi tố 23 người.

“Dự báo trong những tháng cuối năm, an ninh trật tự tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là lĩnh vực an ninh chính trị do tình hình căng thẳng trong công tác bảo vệ chủ quyền”, báo cáo nêu.

Cũng theo Công an TP HCM, thời gian qua, cảnh sát đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, khám phá nhanh nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, ngành công an cũng cho rằng, tình hình tội phạm thời gian tới vẫn phức tạp. Số vụ giết người, cố ý gây thương tích, cướp... xảy ra nhiều với thành phần ngày càng trẻ.

Theo số liệu thống kê của Công an TP HCM, tình hình phạm pháp hình sự giảm 64 vụ (2,1%) so với cùng kỳ. Cả thành phố xảy ra 2.970 vụ với nhiều loại án như giết người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ… được kéo giảm. Cảnh sát triệt phá 486 băng nhóm, bắt 1.198 nghi can. Về mại dâm đã có 33 ổ bị khám phá, xử lý 165 người. Án ma tuý cũng khám phá nhiều, thu giữ tang vật lớn như hơn 12 kg heroin; 1,9 kg cocain; hơn 16 kg ma tuý tổng hợp và nhiều loại tiền chất. Có gần 1.000 người có liên quan bị khởi tố.

Theo Quốc Thắng (VNE)