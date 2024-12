Ra đường, 1 điều không nhịn, 9 điều sẽ… hối hận 16/12/2024 06:00

Giờ này, nơi phòng tạm giam, có lẽ tài xế xe buýt, cậu nhân viên và cả anh giao hàng đang hối hận ghê lắm. Chỉ vì không kiềm chế được cơn tức giận, nóng nảy, họ đã phải lập tức trả giá rất đắt. Nếu biết có cái kết đắng này, có lẽ họ đã hành xử rất khác…

Nhưng sự đời mọi cái đều có căn nguyên. Anh giao hàng thì đi xe máy ở làn giữa, tức sai làn đường. Chiếc xe buýt, thay vì bóp còi nhẹ nhắc khéo và lạng nhẹ vượt qua, đã ép xe của anh giao hàng vào lề cho bõ ghét. Thay vì tặc lưỡi “thôi kệ, mình còn phải đi làm việc”, anh giao hàng lại tăng ga vượt lên rồi đá chân chống, dựng xe máy trước đầu xe buýt. Liền đó, thay vì nói với nhau đôi câu phải quấy rồi ai đi làm việc nấy, họ đã lao vào nhau ẩu đả (lúc này phía tài xế xe buýt có thêm sự giúp sức đắc lực của cậu nhân viên nữa).

Và rồi, ba ngày sau, cả ba bị Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP.HCM) bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khi chưa bị bắt tạm giam, tại cơ quan công an, họ bày tỏ thành ý là không yêu cầu xử lý hình sự nhau, không cần giám định thương tích. Nhưng họ đã lầm! Cái mà họ bị xem xét xử lý hình sự không phải là chuyện người này cố ý gây thương tích cho người kia, mà là hành vi của cả ba đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công cộng. Với khách thể (của tội gây rối trật tự công cộng) này, cơ quan tố tụng không cần phải giám định thương tật, không cần có đơn yêu cầu xử lý của bất kỳ ai. Với việc ẩu đả, đánh nhau gây náo loạn giữa phố như thế, hành vi của họ đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Những quy định về luật hình sự như vậy không phải ai cũng biết, cả họ cũng thế. Vì vậy, khi bị tra tay vào còng, có lẽ họ đã rất ngạc nhiên; để rồi khi hiểu ra, mọi chuyện đã quá muộn.

Cũng chuyện ra oai xuất phát từ chuyện đi đường nhưng người đàn ông đánh cô gái ở đường Khánh Hội (quận 4, TP.HCM) lại bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích. Điều đặc biệt là mặc dù kết quả giám định pháp y kết luận cô gái (người bị đánh) bị thương tích chỉ 1% nhưng người đàn ông vẫn bị khởi tố. Vì sao?

Bởi vì cô gái chỉ vượt qua, không hề va quẹt vào xe của ông ta - nói theo ngôn ngữ mạng xã hội là cô gái “đã làm gì đâu, đã ảnh hưởng đến ai đâu” - nhưng ông ta vẫn hùng hổ lao đến, đấm đá liên tục vào cô gái. Hành vi của ông ta thuộc trường hợp “có tính chất côn đồ” (theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 134 BLHS) nên dù tỉ lệ tổn thương cơ thể của bị hại dưới 11% thì hành vi của ông ta cũng đã đủ dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Nói cách khác, với những chuyện như thế này, dân gian thường nói gọn: Hành xử côn đồ như thế có muốn tha cũng tha không được. Tha không được thì phải xử, xử nghiêm đúng pháp luật để răn đe, cảnh tỉnh xã hội, để mọi người bớt đi thói côn đồ, hung hãn trong hành xử hằng ngày, nhất là khi tham gia giao thông đường bộ.

Nói gì thì nói, chuyện va quẹt nhau khi đi đường vốn là chuyện “cơm bữa” ở các TP lớn đường hẹp, người đông, xe cá nhân ken dày khắp nẻo. Nếu cứ đụng nhau một chút mà dừng lại chửi bới hay lao vào đánh đấm, cấu xé nhau thì còn gì là văn minh, văn hóa!

Đó là chưa nói, chỉ cần hai người dừng lại cãi nhau, xe cộ sẽ dồn ứ, kẹt xe lập tức xảy ra, có khi kéo dài cả vài chục phút. Khi đó, thiệt hại (chẳng hạn như trễ giờ) không chỉ ảnh hưởng đến hai người trong cuộc mà rất rất nhiều người đi đường cũng bị vạ lây, giao thông đình trệ, vận chuyển hàng hóa chậm chạp, thiệt hại xã hội khó mà đong đếm hết.

Người ta hay nói về chữ Nhẫn, nhiều người còn treo chữ Nhẫn trên tường nhà để nhắc nhở mình. Hàm nghĩa của từ Nhẫn sâu xa, bàn tán cả ngày không hết. Song nhẫn nại di chuyển có trật tự trên đường khi giao thông ùn ứ và nhẫn nhịn khi có va quẹt xảy ra thiết nghĩ là điều chúng ta cần trang bị đầu tiên khi sống ở những TP lớn. Đừng vì chút phiền hà, đụng chạm khi đi đường mà nộ khí xung thiên, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân để rồi sau đó vướng vào vòng lao lý. Rõ ràng khi đó, ta đã rất uổng phí một phần đời mình!