Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Cựu phó bí thư Tỉnh ủy nhiều lần gợi ý Hậu 'Pháo' đưa tiền 20/03/2025 11:08

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương, đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu “Pháo”), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị đề nghị truy tố về 3 tội: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ.

Bị can Phạm Hoàng Anh

Tạo điều kiện cho Hậu "Pháo"

9 bị can bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Ở Vĩnh Phúc, bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Tỉnh ủy) bị cáo buộc nhận hối lộ gần 48 tỉ đồng, bị can Lê Duy Thành (cựu chủ tịch tỉnh) bị cáo buộc nhận hối lộ gần 50 tỉ đồng, bị can Phạm Hoàng Anh (cựu giám đốc Sở Xây dựng, sau này là phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) bị cáo buộc nhận hối lộ 453 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, ông Phạm Hoàng Anh thừa nhận Nguyễn Văn Hậu có liên hệ đặt vấn đề nhờ hỗ trợ, tạo điều kiện và nói rằng đã báo cáo Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan.

Sau đó, ông Hoàng Anh đã tích cực hỗ trợ Công ty Thăng Long của Hậu được làm chủ đầu tư, thuận lợi triển khai dự án Chợ đầu mối. Nhờ đó, ông Hoàng Anh được Hậu đưa tiền 5 lần với tổng số tiền 400 triệu đồng và 20.000 USD.

Đáng chú ý, ngoài khoản tiền bị xác định là nhận hối lộ nói trên, theo lời khai của bị can Nguyễn Văn Hậu, do ông Hoàng Anh giúp đỡ rất lớn trong việc hỗ trợ Hậu tại Dự án Chợ đầu mối và các dự án khác tại Vĩnh Phúc, ông Hoàng Anh nhiều lần “gợi ý” Hậu đưa thêm tiền sau khi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2022 đến cuối năm 2023, bị can Hậu đã 4 lần đưa tiền cho bị can Hoàng Anh. Đầu tháng 4-2022, ông Hoàng Anh liên hệ gợi ý nhận tiền, bị can Hậu đồng ý và chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị rồi đưa 500.000 USD cho ông Hoàng Anh thông qua lái xe.

Cuối năm 2022, ông Hoàng Anh tiếp tục liên hệ gợi ý đưa tiền, lần này Hậu chuẩn bị 5 tỉ đồng, trực tiếp đưa cho ông Hoàng Anh.

Giữa năm 2023, ông Hoàng Anh lại gợi ý và được bị can Hậu đưa 300.000 USD. Gần dịp Tết 2024, ông Hoàng Anh liên hệ gợi ý và Hậu chuẩn bị 5 tỉ đồng đưa đến nhà riêng của cựu phó bí thư.

Bị can Đặng Văn Minh

Cựu giám đốc Sở nhận hơn 27 tỉ đồng

Tại Quảng Ngãi, các bị can Cao Khoa (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Lê Viết Chữ (cựu phó chủ tịch tỉnh), Đặng Văn Minh (cựu giám đốc Sở GTVT) bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Cụ thể, cuối năm 2011, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu thông qua các mối quan hệ gặp các bị can Cao Khoa; Lê Viết Chữ và Đặng Văn Minh nhờ tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn tham gia thực hiện Dự án Dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc.

Ông Khoa, ông Chữ có nói sẽ ủng hộ chủ trương đầu tư, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn thi công Dự án.

Tháng 11-2012, sau khi gói thầu số 12 được phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu, Nguyễn Văn Hậu được Đặng Văn Minh thông báo tiết lộ thông tin, dự toán gói thầu dưới dạng dữ liệu điện từ có tên "DT-Good-1".

Sau đó, Hậu chỉ đạo cấp dưới sử dụng các Báo cáo tài chính "nâng khống doanh thu"; thông đồng, móc ngoặc, hợp thức Hồ sơ dự thầu, tham dự thầu với vai trò "quân xanh, quân đỏ". Qua đó, Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu là 619 tỉ đồng.

Trong quá trình tổ chức thi công, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi không thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát của Chủ đầu tư, để Tập đoàn Phúc Sơn sử dụng Công ty Đồng Khánh thi công, yêu cầu cắt chuyển lại gần 20 tỉ đồng tiền phần trăm khối lượng hoàn thành.

Ngoài ra, có 27 đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu, nhân công chuyển lại 73,802 tỉ đồng tiền chênh lệch vật tư, vật liệu, nhân công, giúp Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại hơn 93 tỉ đồng từ nguồn tiền của chủ đầu tư.

Đến tháng 2-2013, với mối quan hệ sẵn có, ông Đặng Văn Minh chủ động trao đổi và gợi ý Hậu tham gia Dự án công trình mở rộng Quốc lộ 1 do Sở GTVT làm chủ đầu tư.

Quá trình thực hiện dự án, ông Minh chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện, bỏ qua các quy định, lập, ký báo cáo đánh giá kết quả xét chọn, báo cáo thẩm định kết quả xét chọn hồ sơ dự thầu của Tập đoàn Phúc Sơn "đạt yêu cầu".

Tổng cộng ở cả 2 dự án, Nguyễn Văn Hậu đưa hối lộ cho Đặng Văn Minh số tiền 22,6 tỉ đồng và 240.000 USD, trong đó, ông Minh được hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 11,4 tỉ đồng.

Số tiền còn lại, ông Minh đưa ông Cao Khoa 6 tỉ đồng và đưa ông Lê Viết Chữ 6 tỉ đồng; chi khác 200.000 USD.

Tại CQĐT, ông Minh thừa nhận hành vi và khai số tiền đã nhận, ông Minh cất giữ 40.000 USD, đến năm 2021 đổi sang tiền Việt và đóng góp 960 triệu đồng xây dựng 8 căn nhà ở (mỗi căn trị giá 120 triệu đồng) cho các hộ nghèo, khó khăn tại xã Phổ An, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi).