Đề nghị truy tố 1 cựu trưởng phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng 19/03/2025 21:40

Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Sở GTVT tỉnh (nay là Sở Xây dựng).

Công an tỉnh Sóc Trăng đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can.

Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng, nơi bị can Cao Thanh Sang từng công tác. Ảnh: DIỄM HẰNG

Bị can Cao Thanh Sang, cựu trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện, người lái (thuộc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng) bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Bị can Thái Thanh Sơn, cựu chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc Công ty TNHH Sơn Phụng, bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, Công ty Sơn Phụng được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô và đi vào hoạt động vào cuối năm 2010. Ngành nghề hoạt động lần đầu là kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Qua các lần thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh, đến lần cấp giấy phép lần thứ 6 thì Công ty Sơn Phụng có chức năng kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.

Cuối năm 2015, ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên muốn hoạt động kinh doanh phải gắn phù hiệu. Do lượng ô tô tải gia nhập Công ty tăng nhanh, nên cuối năm 2015, Công ty làm hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh gửi đến Sở GTVT để thêm loại hình kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ là Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, do bị can Sang làm Trưởng Phòng. Do hồ sơ của Công ty Sơn Phụng chưa đảm bảo (Nơi đỗ xe không đủ diện tích, không đóng BHXH, BHYT cho lái xe…) nên không được cấp giấy phép.

Thấy vậy, ông Sơn đã nhờ ông NAP dẫn đến nhà ông Sang để giới thiệu làm quen và nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô và cấp phù hiệu nhanh chóng, không bị gây khó dễ.

Khi gặp mặt, bị can Sang đặt điều kiện: “Để được cấp phù hiệu xe cho Công ty nhanh gọn thì Sơn phải đưa cho Sang số tiền 500.000 đồng/xe được cấp phù hiệu". Do sợ gặp khó khăn trong việc kinh doanh, Sơn đồng ý đưa tiền.

Sau khi thỏa thuận, tháng 1-2016, Sang cùng hai người khác đến kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô của Công ty để cấp giấy phép kinh doanh. Trong biên bản kiểm tra đã ghi khống nội dung nơi đỗ xe của Công ty và phương án phòng chống cháy nổ. Tiếp đó, Sang chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục và cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô cho Công ty Sơn Phụng.

Kết quả của cơ quan điều tra cho thấy từ tháng 1-2016 đến tháng 9-2016, số lượng xe do Công ty Sơn Phụng quản lý tăng nhanh, dẫn đến diện tích nơi đỗ xe không đảm bảo đủ diện tích. Do đó, đầu tháng 10-2016 Sang cho Sơn mượn 3 phần đất để hợp thức hóa hồ sơ, thực tế Công ty không sử dụng nơi đỗ xe tại các phần đất này.

Từ tháng 2-2016 đến tháng 2-2022, Sơn đã đưa cho Sang tổng số tiền hơn 2,75 tỉ đồng. Trong đó, số tiền hơn 2,5 tỉ đồng được đưa tiền mặt trực tiếp, không có người chứng kiến, không có biên nhận, tài liệu chứng minh việc đưa và nhận tiền. Còn lại số tiền 236,2 triệu đồng được chuyển tiền, nộp tiền vào 2 số tài khoản của Sang.