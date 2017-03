Đề nghị kỷ luật cán bộ thuế TP Cà Mau vòi vĩnh doanh nghiệp

UBKT Thành ủy TP Cà Mau đề nghị có hình thức kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền và chuyển công tác ông Quang. Chiều cùng ngày, ông Phạm Khắc Ghi, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau, cho biết dự kiến trong tuần tới sẽ có quyết định xử lý đối với ông Quang.

Theo kết luận của UBKT Thành ủy TP Cà Mau, tháng 4-2011, ông Quang tự ý ký và ban hành một số quyết định kiểm tra và xử phạt đối với DNTN Nghệ An. Sau đó, dẫn người đến cơ sở massage Thủy Cung (chi nhánh của DNTN Nghệ An) cùng massage nhưng buộc chủ DNTN Nghệ An thanh toán cả tiền vé lẫn tiền bo. Ông Quang còn yêu cầu chủ doanh nghiệp này dẫn thầy bói đến nhà và trả tiền coi bói cho mình. Khi bị tố cáo, ông Quang đã cấu kết với một số cán bộ tư pháp ở phường 9, TP Cà Mau (nơi ông cư trú) lập chứng cứ giả để đối phó với đoàn kiểm tra.

