Dựa trên căn cứ pháp lý rõ ràng, không thể phủ nhận

Theo báo điện tử Vnexpress, ngày 6-7, Thủ tướng Hun Sen đãđề nghị Liên Hiệp Quốc cung cấp những bản đồ gốc do tổ chức này lưu trữ nhằm kiểm tra tính xác thực của bản đồ Phnom Penh đang sử dụng để xác định biên giới với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Theo ông Hun Sen, cố quốc vương Norodom Sihanouk đã gửi lên Liên Hiệp Quốc (nộp lưu chiểu năm 1964) bản đồ Bonne, tỉ lệ 1:100.000, do Cơ quan Địa lý Đông Dương phát hành trước đây và được quốc tế công nhận trong giai đoạn từ năm 1963 đến năm 1969. Đề nghị trên là để thể hiện sự thận trọng và đúng đắn của Campuchia trong việc phân định biên giới giữa nước này với các quốc gia láng giềng. Và mới đây, Liên Hiệp Quốc đã đáp ứng một phần thông tin theo yêu cầu của Campuchia. Về vấn đề này, TS Trần Công Trục nhìn nhận: Theo ông Hun Sen, bản gốc bản đồ này sẽ xác nhận một cách rõ ràng tiến trình đàm phán hoạch định biên giới của chính phủ Campuchia với các nước láng giềng là hoàn toàn công khai, công bằng, tỉ mỉ. Đồng thời nó sẽ góp phần kết thúc các hoạt động của những phần tử quá khích, gây hiểu lầm trong dư luận xã hội Campuchia cũng như cộng đồng quốc tế. “Tôi cho rằng Thủ tướng Hun Sen có đủ kiến thức và căn cứ để tự tin với giá trị pháp lý của những văn kiện mà Chính phủ của mình đã ký kết với Chính phủ Việt Nam về biên giới mà không gì có thể đảo ngược được” - TS Trần Công Trục nói. Ngày 16-7, Nhóm Công tác liên hợp Việt Nam-Campuchia đã đến thực địa khu vực giữa mốc số 202-203 thuộc ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Việt Nam, nơi xảy ra vụ xô xát do một số phần tử quá khích Campuchia gây ra ngày 28-6. Nhóm Công tác phía Việt Nam do ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, làm trưởng nhóm. Phía Campuchia do ông Long Visalo, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Trưởng Ban điều tra vụ xô xát phía Campuchia làm trưởng nhóm. Sau khi kết thúc làm việc trên thực địa, hai bên tiến hành hội đàm tại tỉnh Svay Rieng, Campuchia và nhất trí kiên quyết không để sự việc tương tự tái diễn, đồng thời khẳng định tôn trọng các hiệp ước và hiệp định đã ký kết… (Theo VietNam+)