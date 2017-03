Nhà đất, hộ tịch đắt hàng đầu năm

Hà Nội: Một nhân viên bảo vệ tại phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Quân đội trên đường Lê Lợi (Hà Đông) cho biết ngày làm việc đầu tiên của năm mới hầu như không có khách nào đến giao dịch. Bộ phận một cửa ở một số cơ quan hành chính trên địa bàn Hà Nội cũng vắng hoe. Tại quận Thanh Xuân, mặc dù thời gian nhận giải quyết hồ sơ thủ tục đến 16 giờ 30 nhưng cũng không có người đến liên hệ, chỉ có ba cán bộ của phòng ngồi làm việc. Tại quận Hà Đông, cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cho biết lượng hồ sơ tiếp nhận chỉ bằng 30% so với ngày thường. Trái ngược với không khí trên, các bệnh viện trên địa bàn vẫn rất đông bệnh nhân nhập viện. Giám đốc BV Việt Đức Nguyễn Tiến Quyết cho biết mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 120 bệnh nhân, chủ yếu là bị tai nạn giao thông do uống rượu bia và không đội mũ bảo hiểm… TR.PHƯƠNG - H.HÀ Đà Nẵng: Ngày làm việc đầu năm tại các công sở TP Đà Nẵng khá yên ắng. Tại Trung tâm hành chính quận Thanh Khê, số người đến phòng tiếp dân làm các hồ sơ, thủ tục vắng vẻ hơn so với mọi năm (gần 100 trường hợp so với 200-250 trường hợp của năm ngoái). Trung tâm hành chính quận Hải Châu cũng chỉ rải rác vài người dân đến làm thủ tục. Ông Lê Phước Lai, Tổ trưởng tổ tiếp dân quận, cho hay: “Ngày hôm nay chúng tôi chỉ giải quyết chưa tới 30 hồ sơ. Trước đây, ngày đầu năm là chúng tôi phải vùi đầu giải quyết hồ sơ cho dân rồi. Ví như năm trước, có rất nhiều Việt kiều về quê ăn tết đến làm các thủ tục ngay từ đầu năm mới nhưng nay họ đã chủ động làm trước tết nên chưa thấy ai đến xin giải quyết giấy tờ cả”. LÊ PHI Tranh thủ năm nay nghỉ tết dài ngày, quận đã tổ chức gặp mặt cán bộ đầu năm vào ngày 5-2 và ngày 6-2 thì chính thức làm việc. Trước tết, quận cũng đã thành lập hai tổ công tác kiểm tra công vụ và đã tiến hành kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ từ đầu giờ sáng. Tất cả phòng ban trong UBND quận đều có camera giám sát và lãnh đạo quận có thể giám sát toàn bộ từ máy chủ. Ông PHẠM THÀNH KIÊN, Chủ tịch UBND quận 1 Sau buổi họp giao ban đầu năm, quận đã quán triệt giờ giấc và lề lối làm việc để sẵn sàng phục vụ người dân. Tâm lý người dân thường chờ qua mùng 10 tết mới đến giải quyết công việc. Tuy nhiên, quận vẫn đảm bảo giờ giấc làm việc như những ngày bình thường trong ngày đầu tiên làm việc của năm mới. Bà ĐẶNG THỊ HỒNG LIÊN, Chủ tịch UBND quận 9