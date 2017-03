Phê bình chánh Văn phòng UBND huyện Bình Minh

Huyện Bình Minh đã phê bình nghiêm khắc chánh văn phòng UBND huyện vì thiếu trách nhiệm tham mưu cho huyện giải quyết đơn khiếu nại của các hộ dân trong vụ này.

Cụ thể, tại buổi họp dân sáng 8-12, Ủy ban MTTQ VN huyện Bình Minh thông tin: Cuối tháng 11-2012, Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Minh đã họp và có kết luận như trên. Lãnh đạo Phòng QLĐT huyện Bình Minh cũng đã nhận thiếu sót về trách nhiệm tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo chưa kịp thời đối với công trình này.

Trong một cuộc họp với ngành chức năng về vụ việc xô xát ngày 20-9, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho rằng quá trình triển khai thực hiện công trình còn một số hạn chế như: thiếu niêm yết công khai tại UBND xã theo quy định; còn một số ít hộ dân (bốn hộ) chưa đồng tình và có đơn yêu cầu gửi đến UBND huyện Bình Minh nhưng UBND huyện Bình Minh chưa giải quyết các yêu cầu của bốn hộ nói trên. Trong khi đó, xã không hay có đơn này nên có phần nào chủ quan, nóng vội do áp lực của đơn vị thi công (trễ hạn 60 ngày)… Từ đó tổ chức thi công và bảo vệ thi công là chưa phù hợp.

Như đã thông tin, công trình mở rộng đường liên xã Mỹ Hòa có 276 hộ dân đồng ý hiến đất, 14 người còn lại (gần 5.000 m2) yêu cầu bồi thường. Ngày 20-9, xã Mỹ Hòa tiến hành bảo vệ thi công thì xảy ra xung đột. Hậu quả, ba người dân bị thương do trúng đạn cao su của công an, một công an viên bị thương.

GIA TUỆ