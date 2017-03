Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Xã hội ổn định là lợi thế để phát triển

Những quyết sách an dân Để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2013, Chính phủ đã đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và DN. Có thể kể tới: - Không ban hành chính sách thu thuế, phí hạn chế phương tiện cá nhân. Trước đó, vào đầu năm 2012, Bộ GTVT đưa ra dự thảo thu phí hạn chế xe cá nhân đối với ô tô từ 20 đến 50 triệu đồng/xe/năm và bị phản ứng dữ dội. Sau đó, Bộ GTVT đề xuất chia nhỏ mức phí từ 10 triệu đến 25 triệu đồng/năm tùy từng loại xe. - Giảm lệ phí trước bạ với ô tô dưới 10 chỗ. Theo đó, xe đăng ký lần đầu có mức thu chung là 10%, các địa phương được điều chỉnh tăng không quá 50% mức thu chung. Mức thu đối với ô tô đăng ký lần hai trở đi là 2% và thực hiện chung trong cả nước. Hiện nay, mức thu đăng ký lần đầu nằm trong khung 10%-20%, mức thu lần hai trở đi áp theo mức thu của xe mới và có giảm chút ít. - Hạ mặt bằng lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm của lạm phát. Trước đó, từ 24-12-2012, trần lãi suất huy động giảm từ 9% xuống còn 8%/năm. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI năm nay là 6,81%, chỉ tiêu của năm 2013 là cố gắng giữ dưới mức 6,81%. - Giảm, giãn nhiều loại thuế cho DN. Gia hạn sáu tháng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế GTGT đối với DN. Đồng thời kiến nghị QH cho phép giảm 50% tiền thuê đất của năm 2013-2014 cho DN nếu số tiền thuê đất phải nộp tăng quá hai lần so với năm 2010. DN nhỏ và vừa được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% (hiện nay là 25%) từ 1-7-2013. - Dành 20.000-40.000 tỉ đồng hỗ trợ cho vay mua nhà. Theo đó, NHNN dành số tiền này thông qua tái cấp vốn với lãi suất hợp lý để phục vụ cho các ngân hàng thương mại cho người thu nhập thấp, công chức, viên chức… vay để mua nhà. *** Họ đã nói Tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng Vừa qua, chúng tôi đã đồng ý thiết lập 10 đường bay mới nên đã tiết kiệm được thời gian bay từ 10 đến 15 phút/chuyến. Tới đây, đường bay Hà Nội - Phú Quốc cũng sẽ được thiết lập để giảm tiếp thêm 20 phút nữa. Như vậy, chỉ nắn lại đường bay thôi mà riêng Vietnam Airlines đã lời được khoảng 200 tỉ đồng. Thời gian bay càng được rút ngắn lại thì chúng ta càng tiết kiệm được rất nhiều. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng PHÙNG QUANG THANH Khiếu kiện diễn biến phức tạp Khiếu kiện đông người vượt cấp lên trung ương trong năm 2012 diễn biến rất phức tạp khi xảy ra hơn 29.000 vụ, tăng hơn 4.000 vụ so với năm 2011. Qua phân tích khiếu kiện đông người chủ yếu liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất, diễn ra phức tạp, gây bất ổn an ninh trật tự, có tính chất manh động theo kiểu đối đầu với chính quyền cơ sở. Vì thế, các địa phương rà soát lại tất cả các vụ tranh chấp, khiếu kiện làm rõ nguyên nhân, giải quyết sao cho ổn định tại chỗ, không để phức tạp lây lan, không để khiếu kiện vượt cấp. Bộ trưởng Bộ Công an TRẦN ĐẠI QUANG