Thủ tướng phê bình lãnh đạo một số tỉnh để xảy ra đốt pháo

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành và các địa phương thực hiện tốt yêu cầu tổ chức tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Đối với hai vấn đề nổi lên trong dịp tết Nguyên đán là tai nạn giao thông tăng nhẹ và một số địa phương vẫn để xảy ra đốt pháo, Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý thật nghiêm, thật nặng việc uống rượu điều khiển phương tiện giao thông, xử mạnh việc không đội mũ bảo hiểm. “Tôi cũng đồng ý việc phải phê bình các vị lãnh đạo một số tỉnh để xảy ra đốt pháo” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương tập trung quyết liệt thực hiện kế hoạch của năm 2013; tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng tiền, giá xăng dầu, giá than và giá điện theo lộ trình; tăng cường quản lý lễ hội theo hướng đảm bảo văn hóa, văn minh...

Theo báo cáo tổng hợp từ các bộ, ngành chức năng, công tác chăm lo phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán được các cấp, các ngành chủ động triển khai nghiêm túc, trách nhiệm và chu đáo, nhất là đối với người có công và đối tượng khó khăn. Ngay từ trước tết, các địa phương đã hoàn thành chuyển quà chúc tết đến gần 1,9 triệu người có công; xuất cấp gần 24.000 tấn gạo hỗ trợ cho 15 tỉnh để cứu đói, hỗ trợ gần 490.000 hộ dân trong dịp tết và giáp hạt. Thị trường hàng hóa tết được đánh giá là phong phú về chủng loại, giá cả các mặt hàng nhìn chung đều tăng nhưng những mặt hàng thiết yếu hoặc trong chương trình bình ổn theo chỉ đạo của Chính phủ đã duy trì được ổn định, thấp hơn giá thị trường 5%-15%. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng tết này sẽ duy trì ổn định khoảng 1,3%-1,4%.

Về tình hình trật tự an toàn xã hội, trong chín ngày tết (từ 29 tháng Chạp đến mùng 8 tết), các vụ phạm pháp hình sự, cháy và số vụ tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên số người chết và bị thương do tai nạn giao thông lại gia tăng. Theo thống kê của Bộ Y tế, chỉ tính đến ngày mùng 5 tết đã có tới hơn 4.000 trường hợp bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Tại một số địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng đối pháo như Hải Dương, Hà Nội, Lào Cai…

