Chuyển hồ sơ nguyên trưởng Thi hành án Hòa Vang sang công an

Ông Trần Thanh Vân, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, cho hay: Vụ sai phạm này đã có quan điểm rõ ràng là phải xử lý hình sự theo đúng tinh thần Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị (về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng). Vụ việc có dấu hiệu thì phải khởi tố, điều tra. Nếu kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử.

“Ban Nội chính đề nghị Công an TP rút lên để giảm áp lực cho Công an Hòa Vang. Công an TP cũng thống nhất và sẽ triển khai. Vụ việc xác minh xong hết rồi, giờ chỉ còn thủ tục khởi tố thì nhanh thôi” - ông Vân nói.



Trụ sở Chi cục THADS huyện Hòa Vang không bị hư hại nhiều do bão. Ảnh: TT

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, qua đơn thư tố cáo tham nhũng, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng vào cuộc và phát hiện hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý tài chính tại chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hòa Vang. Cụ thể, trong năm 2014, mặc dù trụ sở cơ quan này không bị ảnh hưởng do bão nhưng đã “kê khống” để sử dụng tiền hỗ trợ của ngân sách. Ngoài ra, ông Minh và kế toán còn “ngắt” bớt tiền lương của nhân viên bảo vệ, tạp vụ...

Sau khi sự việc xảy ra, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã ban hành quyết định cách chức chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đối với ông Minh.

Ông Trần Phước Thu – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cho biết hiện ông Minh vẫn là chấp hành viên. Việc miễn nhiệm hay không là do Bộ trưởng quyết định. Tuy nhiên, ông Minh cũng đã làm đơn tự nguyện xin nghỉ chế độ. Hiện Cục Thi hành án dân sự vẫn đang chờ kết luận của cơ quan chức năng mới có phương án xử lý tiếp theo.