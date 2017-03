Cô gái bắt cóc trẻ sơ sinh đầu thú

Hành trình truy tìm cháu bé bị bắt cóc Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 8-1, chị Tâm hạ sinh một bé trai nặng 3,2 kg tại BV quận 7. Sau đó, mẹ con chị Tâm được chuyển về phòng số 4 khoa Sản để theo dõi sức khỏe. Tại đây, có một phụ nữ tiếp cận chị Tâm nói là đang chờ người nhà sinh mổ. Người này bắt chuyện làm quen, liên tục bám sát mẹ con chị Tâm. Đến sáng 9-1, lợi dụng lúc anh Hên về nhà lo cơm nước, chị Tâm vào nhà vệ sinh rửa bình sữa cho con thì đối tượng ôm cháu bé ra khỏi bệnh viện, đón xe ôm đi mất. Chị Tâm đã đến Công an phường Tân Phú, quận 7 trình báo việc con bị bắt cóc. Ngay sau đó, Công an quận 7 đã xác lập chuyên án truy xét do Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an quận 7, làm trưởng ban. Toàn bộ lực lượng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 7 đã chia làm nhiều mũi tỏa đi mọi hướng để truy tìm. Từ lời khai của ông Hồ Văn Hồng (người chạy xe ôm trước cổng bệnh viện), trinh sát lần theo hành trình đứa trẻ bị bắt cóc. Theo đó, khi xuống xe tại cầu Tân Thuận 2, đối tượng tiếp tục lên xe ôm khác về ngã sáu Cộng Hòa rồi tiếp tục đón xe về chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10). Khi trinh sát đến chợ, qua mô tả đặc điểm nhận dạng, các tiểu thương cho biết có một phụ nữ vừa ôm một cháu bé đến đây mua quần áo thay cho cháu, còn vứt lại số quần áo cũ. Tuy nhiên, đến đây thì đối tượng không để lại dấu vết. Chiều 11-1, anh Phan Vũ Linh, giảng viên Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, đề nghị cùng Công an quận 7 phác họa chân dung nghi can bắt cóc thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân nhận dạng báo cho cơ quan công an truy bắt. Tại bệnh viện, trong vòng chưa đầy một giờ, anh Linh đã phác họa được khuôn mặt nghi phạm từ lời kể của cha mẹ cháu bé và nhân chứng.