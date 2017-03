'Có trường hợp đi chữa bệnh nước ngoài để chạy trốn'

Nhân vật chính trong vụ Nhà máy xơ sợi Đình Vũ Chiều 3-11, PV Pháp Luật TP.HCM đã đến trụ sở Vinachem để tìm hiểu thông tin liên quan đến ông Duy. Một cán bộ xác nhận ông Duy không đến cơ quan nhiều tuần nay và đã có đơn xin phép nghỉ ốm, đi nước ngoài chữa bệnh. Tuy nhiên, đơn của ông Duy chưa được lãnh đạo Vinachem chấp thuận. Sau khi liên hệ với ông Duy không được, ngày 2-11, Vinachem có công văn báo cáo Bộ Công Thương về việc này. Trong văn bản trả lời, Bộ Công Thương nêu quan điểm: Không chấp nhận đơn xin nghỉ đi chữa bệnh của ông Vũ Đình Duy. Lãnh đạo Vinachem phải triệu tập ông Vũ Đình Duy có mặt tại cơ quan để thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ông Vũ Đình Duy từng là tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex - đơn vị quản lý, đầu tư dự án sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ). Sau đó ông Duy được cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng điều động về làm thành viên HĐTV Vinachem. Liên quan đến dự án Nhà máy xơ sợi Đình Vũ, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra, trong đó kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự bởi kết quả thanh tra cho thấy quá trình thực hiện đầu tư dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ đã có dấu hiệu cố ý làm trái hoặc thiếu trách nhiệm trong việc phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu gây thất thoát, lãng phí lớn vốn đầu tư. Theo kết luận thanh tra, dự án sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ do Tập đoàn Dệt may VN và Tập đoàn dầu khí Việt Nam đầu tư 325 triệu USD (khoảng 7.000 tỉ đồng) nhưng chỉ sau vài năm đi vào hoạt động dự án này đã thua lỗ gần 1.500 tỉ đồng. TRÀ PHƯƠNG