Công an Bình Phước mời chuyên gia nói chuyện văn hóa ứng xử cho cán bộ

Tại buổi nói chuyện, GS.TS Vũ Gia Hiền chia sẻ: “Một cán bộ Công an nhân dân không thể cáu hay nổi giận với người dân. Công an phải ứng xử nhẹ nhàng, có nhẹ nhàng giải thích mới làm người dân chia sẻ. Có lúc người dân nổi cáu với mình- cán bộ cũng phải hết sức bình tĩnh giải thích, chia sẻ. Thái độ ứng xử tốt sẽ khiến người dân trân trọng cán bộ hơn”.

GS Vũ Gia Hiền nêu nhiều ví dụ cụ thể, sinh động rồi đúc kết với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bình Phước: “Với kinh nghiệm nhiều năm chia sẻ về văn hóa ứng xử cho cán bộ hải quan, xuất nhập cảnh, cảnh sát giao thông tôi cho rằng: Cán bộ phải giữ sự trong sáng, cố gắng ứng xử hòa nhã với nhân dân. Đó gọi là trình độ văn hóa ứng xử của cán bộ công an”.

GS Vũ Gia Hiền cũng nhấn mạnh lực lượng CSGT là lực lượng khá nhạy cảm, nếu cán bộ không bình tĩnh ứng xử thì sẽ đánh mất hình ảnh người công an ngay. “Các đồng chí CSGT ra đường phải tập cười, nét mặt vui vẻ chứ đừng làm mặt hình sự thấy nặng nề lắm. CSGT là người thầy của người tham gia giao thông, vì thế “Người thầy” phải có trách nhiệm cư xử, giáo dục cho người tham gia giao thông không vi phạm luật”.



GS.TS Vũ Gia Hiền nói chuyện văn hoa ứng xử cho 300 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Bình Phước

Đại tá Trần Thắng Phúc, giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, công an tỉnh mời chuyên gia về tập huấn cho cán bộ công an nhằm nâng cao văn hóa ứng xử, hình ảnh người công an nhân dân trong lòng dân.

Thượng tá Lâm Văn Long- Trưởng phòng CSGT công an tỉnh Bình Phước chia sẻ: “Buổi nói chuyện của GS.TS Vũ Gia Hiền đã đem lại cho cán bộ chiến sĩ nhiều bài học thực tế bổ ích. Để đảm bảo công tác xử lý an toàn giao thông hiệu quả thì trước hết người cán bộ phải có văn hóa ứng xử với người dân. Thời gian tới, lực lượng sẽ duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, tập huấn về văn hóa ứng xử để công tác phục vụ, thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng được hoàn thiện hơn”.

Theo Thượng tá Lâm Văn Long, từ năm 2014 công an tỉnh Bình Phước cũng đã tổ chức buổi tập huấn văn hóa ứng xử trong lực lượng CSGT. “Qua tập huấn nhiều cán bộ chiến sĩ đã hoàn thiện thái độ ứng xử, vui vẻ hòa nhã với nhân dân. Vì vậy mà công tác tuyên truyền, xử lí vi phạm giao thông trong tỉnh đạt hiệu quả, hiếm có trường hợp người dân phản đối lực lượng”.

Thượng tá Long cũng cho biết, thời gian qua nhiều cán bộ trong lực lượng đã nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của người vi phạm. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ trong quá trình tuần tra kiểm soát đã truy bắt nhiều đối tượng tội phạm.