Công an khẳng định bắt Lê Đình Lượng đúng quy định

Theo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An, kết quả điều tra cho ban đầu xác định: Thời gian qua, Lê Đình Lượng thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.



Lê Đình Lượng. Ảnh Facebook cá nhân.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, khoảng 16 giờ chiều 24-7, Cơ quan an ninh điều tra Công an Nghệ An thực hiện lệnh bắt khẩn cấp số 05 đối với Lê Đình Lượng về hành vi trên.



Hành vi của Lê Đình Lượng được quy định tại Điều 79 - Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.



Thông cáo báo chí của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An khẳng định, việc thi hành lệnh bắt khẩn cấp Lê Đình Lượng đảm bảo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.



Hiện nay, Công an Nghệ An đang hoàn tất thủ tục, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Đình Lượng để phục vụ công tác điều tra, tuy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.