Công an không được từ chối cung cấp thông tin cho báo chí

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai khẳng định như thế trong cuộc gặp mặt báo chí chiều 13-3. Ông yêu cầu, trừ những vụ án đang điều tra mà cần giữ bí mật, những thông tin khác về an ninh trật tự thì trưởng công an cấp huyện phải cung cấp thông tin khi báo chí đề nghị.