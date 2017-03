Công an không khởi tố vụ hai vợ chồng dùng mìn tự sát

Theo đó, vụ mìn nổ lớn ở khu vực xây dựng đài phun nước ở Khu đô thị Tecco (khối 5, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) khiến hai vợ chồng anh Lương Văn Trung (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hợi (32 tuổi, cùng trú khối 3, thị trấn Con Cuông) tử vong là một vụ tự sát nên cơ quan công an không khởi tố vụ án.

Đại tá Nguyễn Đăng Việt, Phó Trưởng Công an huyện Con Cuông cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến hai vợ chồng tự sát là do vỡ nợ, nhưng vỡ như thế nào thì cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một số người dân cho rằng, vợ chồng chị Hợi vay tiền và bị vỡ nợ 5 tỉ đồng do chị vay cho anh trai mua xe khách với lãi suất 10%/tháng.

Trước khi xảy ra vụ tự sát đau lòng trên, chị Hợi có nằm điều trị tại BV Đa khoa huyện Anh Sơn (Nghệ An) do bị rối loạn tiền đình. Khi đang nằm viện, chị Hợi có điện thoại cho anh Cao Đình Nguyên (bạn của vợ chồng chị Hợi) nói: “Nếu tau mà chết thì mi đến thắp hương cho tau đủ 49 lần nhé”.





Hiện trường nơi xảy ra vụ nổmìnkhiến hai vợ chồng anh Lương Văn Trung và chị Nguyễn Thị Hợi tử vong.

hai thi thể không còn nguyên vẹn ở cạnh đài phun nước. Như đã đưa tin, lúc 10g sáng 15-6, người dân khối 5, thị trấn Con Cuông, bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu đô thị Tecco đang xây dựng. Khi họ chạy ra thì bàng hoàng phát hiệnkhông còn nguyên vẹn ở cạnh đài phun nước.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Con Cuông có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cho công an huyện và công an tỉnh Nghệ An phối hợp điều tra. Chỉ ít phút sau đó, cơ quan Công an huyện Con Cuông đã có mặt và xác định hai nạn nhân thiệt mạng là hai vợ chồng anh Trung và chị Hợi.

Bà Phan Thị Lý (mẹ của anh Trung) chạy ra hiện trường vừa khóc vừa nói: “Hai con vừa làm nhà cao, cửa rộng, nợ có 100 triệu đồng, sao làm điều dại dội vậy. Hai con còn nhỏ dại…”.

Qua khám nghiệm cho thấy, chị Hợi nằm dưới, anh Trung nằm trên và để giữa khoảng 0,5 kg thuốc nổ rồi kích nổ. Công an huyện Con Cuông thu giữ một thỏi hình trụ kích thước đường kính 3 cm, dài 10 cm và ba ống kim loại nghi là kíp nổ, một cuộn dây cháy chậm và một bật lửa gas tại hiện trường.

Bà Kha Thị Tím, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: “Chúng tôi tìm hiểu thấy cũng nhiều tin đồn, người thì nói là do chồng nghe vợ, người thì nói do nợ nần. Nhà cửa vợ chồng anh Trung, chị Hợi cũng đàng hoàng rồi chứ không nghèo đói. Thương nhất là hai đứa con của vợ chồng anh Trung, chị Hợi đang còn nhỏ dại. Con gái lớn năm nay mới 10 tuổi, con gái út lên 8 tuổi”.

Được biết, thời gian qua, anh Trung làm nghề lái xe khách thuê tuyến TP Vinh-Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) còn chị Hợi buôn bán và làm thợ may.

Sáng 16-6, người thân và chính quyền địa phương đã làm lễ an táng vợ chồng anh Trung, chị Hợi theo phong tục địa phương.