Công an Sóc Trăng cách chức 1 phó phòng CSKT và 1 đội trưởng

Ngày 28-7, tin từ Sóc Trăng cho hay, lãnh đạo công an tỉnh này đã kỷ luật cách chức hai sỹ quan công an do dính líu vụ giải thoát phân bón "dỏm" xảy ra hồi giữa năm 2016.

Đó là các thượng tá Trần Thanh Giảng, Phó phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng, và trung tá Trương Minh Trí, đội trưởng, thuộc phòng này. Hai ông đều bị kỷ luật cùng mức cách chức.



PHiên tòa xử 2 cán bộ QLTT liên quan phân bón "dỏm" hoãn xử , ảnh CTV H.Y

Theo hồ sơ chúng tôi có được, tháng 4-2016, Thượng tá Giảng là Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra vật tư nông nghiệp tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Khi kiểm tra tại một doanh nghiệp mua bán vật tư nông nghiệp ở phường 1, thị xã Ngã Năm, đoàn đã phát hiện có 148 bao phân bón nghi có vấn đề nên niêm phong và gửi mẫu xét nghiệm chất lượng.



Hai lần gửi mẫu xét nghiệm đều cho kết quả không đạt chất lượng. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp tiếp tục khiếu nại nên mẫu được gửi xét nghiệm lại lần ba. Lần này kết quả trái lại, tức đạt chất lượng nên Đoàn đã họp và thống nhất trả lại toàn bộ hàng niêm phong cho doanh nghiệp bán ra thị trường.



Tuy nhiên, đến giữa năm 2017, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với vụ cho giải tỏa số phân bón nói trên. Quá trình điều tra sau đó đã chỉ ra những hành vi sai trái của Đoàn liên ngành này.

Cụ thể, theo quy định lúc bấy giờ không quy định cho kiểm định lần 3 nhưng Đoàn đã cho làm như vậy. Đơn vị kiểm định lần 3 nhận mẫu kiểm định từ Đoàn vào ngày 17-6-2016, đúng vào ngày đơn vị này bị Bộ công thương thu hồi chức năng kiểm định phân bón vô cơ. Nhưng đoàn vẫn lấy kết quả kiểm định này làm cơ sở giải thoát cho 148 bao phân bón.

Lý do thi hành kỷ luật 2 sỹ quan công an nói trên do Thượng tá Giảng đã thống nhất qua điện thoại với Trưởng đoàn về việc không xử lý DN và trả lại phân bón cho DN và ký khống vào biên bản họp đoàn kiểm tra với nội dung trên. Còn Trung tá Trí dù không phải là thành viên của đoàn kiểm tra liên ngành nhưng được Thượng tá Giảng phân công tham gia một cuộc họp để lấy ý kiến, ký tên vào biên bản nhằm làm cơ sở gửi mẫu xét nghiệm lần 3. Từ kết quả đạt này, đoàn kiểm tra mở niêm phong, cho doanh nghiệp tiêu thụ 148 bao phân, gây thiệt hại đến người sử dụng phân bón.